Red Canzian, la malattia gravissima l’ha lasciato a terra una mattina

Red Canzian ha recentemente fatto una confessione sulla sua malattia mortale e sulla sua rinascita. Ecco i dettagli sulle sue attuali condizioni di salute. Red Canzian, bassista della band italiana Pooh, ha pubblicato tre album da solista nel corso della sua carriera. Purtroppo, di recente ha affrontato una brutta malattia e ha fatto una confessione sulle sue condizioni di salute in un’intervista al Corriere della sera.

Red Canzian fu sottoposto a un’audizione dai Pooh nel 1973 e dimostrò il suo grande talento nel suonare il basso nonostante non avesse alcuna esperienza precedente. Quel giorno si unì ai Pooh e il resto è storia.

Red Canzian ha scritto numerosi testi non solo per i Pooh, ma anche per altri artisti, tra cui una canzone di beneficenza nel 1986 intitolata “Rosso Natale”, inclusa in una raccolta di vari artisti. Con il passare degli anni, il ruolo di Red è diventato sempre più grande, portandolo a firmare numerosi successi come “Stare senza di te” (1992), “Tu dove sei” (1994), “Cercando di te” (1996) e “Io ti aspetterò” (1999).

La morte di Stefano D’Orazio ha lasciato un vuoto profondo e incolmabile nei cuori dei suoi amici più cari, di alcune celebrità e della band che gli ha dato tanto.

In un’intervista al Corriere della Sera, Red ha parlato di una malattia che ha vissuto e che lo ha cambiato per sempre.

Il dramma della malattia di Red Canzian è fin troppo familiare. Per anni ha lottato contro il cancro ed è stato un viaggio lungo e difficile. Di recente, la sua salute è peggiorata e ora è ricoverato in hospice. La sua famiglia è al suo fianco e spera che riesca a combattere questa malattia.

Red Canzian è stato ricoverato all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa di un’infezione cardiaca. La malattia è arrivata all’improvviso, lasciandolo a terra una mattina e spaventando tutti.

Ha vissuto momenti davvero spaventosi, ma oggi sta bene. Deve ancora affrontare momenti di terapia antibiotica, ma si prevede che si riprenderà completamente. Al Corriere della Sera ha confessato: “Mi hanno detto che dovrò restare qui almeno altre quattro settimane per la cura antibiotica e la fisioterapia. Il chirurgo ha ripulito il cuore e l’area circostante e sembra che me la caverò”.

Inizialmente Red si è sentito angosciato e negativo quando ha confessato di aver paura di morire. Tuttavia, lentamente è tornata la speranza e oggi fa progetti per il suo futuro. “Ho capito che tanto valeva morire. E ora faccio già progetti per il futuro. Come andare a teatro a vedere il mio Casanova”.