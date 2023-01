Renato De Angelis chi è l’ex marito di Margherita Buy

Margherita Buy è una rinomata e amata star del cinema italiano, avendo recitato in film iconici come “Manuale D’Amore”, “Magnifica Presenza”, “Le Fate Ignoranti” e “Saturno Contro”, oltre a “Habemus Papam” e “Mia Madre”. La sua carriera e il suo talento sono innegabili, ma la sua vita privata è meno conosciuta a causa della sua natura intensamente riservata. Sappiamo che ha una figlia di nome Caterina, nata dall’ex marito Renato De Angelis, al quale è ancora legata.

Prima di Renato, Margherita è stata sposata con il collega attore Sergio Rubini, conosciuto all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. Il loro amore li ha portati a sposarsi nel 1991, ma il loro matrimonio è finito nel 1993. Dopo la separazione, entrambi hanno partecipato a Manuale D’Amore e Margherita ha recitato in diversi film di Rubini. Oggi Margherita si dichiara single, avendo chiuso la relazione con Renato De Angelis dopo 16 anni d’amore.

In un’appassionata intervista a “Grazia”, ha condiviso candidamente le sue difficoltà nel mantenere una relazione. Ci sono ragazze straordinarie che possiedono la straordinaria capacità di farsi adorare completamente! Lei ha la straordinaria capacità di farsi desiderare e di desiderare l’attenzione degli altri. È qualcosa che posso solo ammirare da lontano. Il suo rapporto con la figlia Caterina è incredibilmente forte, tanto da spingerla a rinunciare a ruoli importanti pur di starle vicino.

Parlando del suo legame con la figlia, l’attrice ha condiviso: “Mia figlia è stata la mia più grande ispirazione! Mia figlia è stata la mia più grande ispirazione! Le sono molto grata per avermi aiutato a costruire un nuovo rispetto per me stessa e a dare priorità alla mia salute e al mio benessere. Voglio essere un modello per lei, dimostrandole che è possibile rimanere attivi e mantenere uno stile di vita sano, anche come mamma impegnata. Sentirsi capaci e propositivi è davvero rinvigorente!

Il matrimonio di Margherita Buy con Sergio Rubini è purtroppo giunto al termine, lasciando tutti noi a riflettere sulle cause di questa straziante separazione.

L’amore appassionato di Sergio Rubini e Margherita Buy è nato nel momento in cui si sono incontrati all’Accademia d’Arte Drammatica di Roma. Si sono sposati nel 1991, ma purtroppo solo due anni dopo hanno deciso di separarsi e hanno divorziato nel 2012. Nonostante la fine della loro relazione sentimentale, i due sono riusciti a rimanere colleghi di lavoro e Sergio ha sempre tenuto in grande considerazione Margherita, lodandola per le sue ampie capacità e per l’abilità nell’affrontare qualsiasi ruolo. Sebbene la loro ammirazione reciproca fosse forte, non è stata sufficiente a mantenere in vita il loro matrimonio, ponendo fine alla loro bellissima storia d’amore.