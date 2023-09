Ricordi chi è Plastic Bertrand che cantano la canzone Ça plane pour moi – Arena Suzuki dai 60 ai 2000

Se sei un appassionato di musica, sicuramente conosci il nome di Plastic Bertrand. Ma chi è questo personaggio misterioso e quale è la sua storia?

Plastic Bertrand è il nome d’arte di Roger Jouret, nato a Bruxelles nel 1954. Fin da giovane, Jouret dimostrò una grande passione per la musica e iniziò a suonare la batteria in diverse band locali.

Tuttavia, il successo arrivò solo nel 1977, quando Jouret decise di lanciare il suo progetto solista sotto il nome di Plastic Bertrand. Il suo primo singolo, intitolato “Ça plane pour moi”, divenne un successo immediato in tutta Europa, raggiungendo la vetta delle classifiche in Francia, Belgio e Svizzera.

Da quel momento in poi, Plastic Bertrand divenne una vera e propria icona della musica pop degli anni ’80. Con il suo look eccentrico e la sua musica orecchiabile, Jouret conquistò un vasto pubblico di fan in tutto il mondo.

Ma nonostante il successo, Plastic Bertrand rimase sempre un personaggio misterioso e enigmatico. Molti sospettavano che dietro il nome d’arte si nascondesse in realtà un produttore o un team di autori, ma Jouret ha sempre negato queste voci.

Negli anni successivi, Plastic Bertrand continuò a pubblicare numerosi album e singoli di successo, come “Bambino” e “Stop ou encore”. Tuttavia, con l’avvento degli anni ’90, il suo successo cominciò a declinare e Jouret decise di ritirarsi dalle scene per dedicarsi ad altre attività.

Nonostante ciò, Plastic Bertrand rimane ancora oggi un’icona della musica pop degli anni ’80 e un simbolo di libertà e trasgressione. La sua musica orecchiabile e il suo look eccentrico hanno ispirato intere generazioni di artisti e continuano a essere apprezzati da un vasto pubblico di fan in tutto il mondo.

In conclusione, Plastic Bertrand è un personaggio misterioso e enigmatico che ha segnato la storia della musica pop degli anni ’80. La sua musica orecchiabile e il suo look eccentrico lo hanno reso un’icona della trasgressione e della libertà, ispirando intere generazioni di artisti in tutto il mondo.