Una scoperta agghiacciante

È una scena da film horror quella che si è presentata al figlio quando è rientrato a casa: la mamma e il papà giacciono senza vita, e la ricostruzione degli eventi è macabra secondo le informazioni raccolte dalle autorità. I protagonisti di questa tragedia sono Luigi Buccino e Vita Di Bono, una coppia che viveva al civico 50 di via Piave a Corbetta, Milano. Si ipotizza che si tratti di un omicidio-suicidio. Il figlio di 24 anni, preso dal panico, ha subito allertato le forze dell’ordine dopo le 15 di oggi, ma purtroppo non c’era più nulla da fare per i genitori. Il padre, 54enne, e la madre, 47enne, avevano perso la vita a causa di ferite da arma da taglio.

Una tragica fine dopo un anniversario di matrimonio

Solo un mese fa, il 16 ottobre, la coppia festeggiava il loro 29º anniversario di matrimonio. Oggi, entrambi sono morti. Dai primi accertamenti sembra che la donna abbia accoltellato mortalmente il marito e successivamente si sia tolta la vita una volta che lui era deceduto. L’uomo sembra essere stato colpito dai fendenti di un coltello da cucina mentre dormiva. Quando Vita si è resa conto che non c’era più speranza per lui, ha rivolto l’arma contro di sé.

Rientra in casa e trova la mamma e il papà morti: la ricostruzione di una tragica scoperta





I parenti, contattati dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso dopo la tragedia, sostengono che la donna soffrisse di problemi psichiatrici. Era seguita da uno psichiatra dopo un tentativo di suicidio avvenuto due anni fa. Era stata anche curata presso l’ospedale di Magenta, nel Milanese. Non sembrano esserci episodi di violenza precedenti alla tragedia odierna; i carabinieri non erano mai intervenuti in casa per problemi tra i coniugi. Tuttavia, sembra che ultimamente la coppia stesse affrontando problemi che purtroppo hanno portato a questa tragica conclusione.

Una comunità sconvolta

La coppia era ben conosciuta nella comunità locale. Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha chiesto rispetto per la famiglia distrutta da questo immenso dolore e ha invitato tutti a dedicare una preghiera. Vita Di Bono, 47 anni e originaria della Liguria, era una casalinga, mentre Luigi Buccino, 54 anni e di origini calabresi, lavorava come muratore. Attualmente, il figlio della coppia stava temporaneamente vivendo con i genitori a causa dei lavori di ristrutturazione in corso nel suo appartamento.