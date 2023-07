”Riparto da qui”: Barbara D’Urso, un nuovo inizio dopo l’addio a Mediaset

L’addio di Barbara D’Urso a Mediaset ha scosso il panorama televisivo, suscitando reazioni contrastanti tra gli spettatori. Nonostante ciò, la conduttrice si prepara a intraprendere un nuovo percorso al di fuori del mondo televisivo. Dopo oltre vent’anni trascorsi dietro le telecamere, Barbara D’Urso ha lasciato un segno indelebile, come dimostrano i numerosi messaggi di affetto che continuano ad affluire sui suoi canali social. Non tutti sono pronti ad accettare la sua partenza.

Le parole dei fan:

Sulla pagina Instagram ufficiale di Barbara D’Urso, un utente scrive: “Hai inventato una TV diversa, senza tempo, con un linguaggio fresco, divertente e sempre attuale. Sarai sempre parte della vera televisione italiana. Sono sicuro di rivederti presto su un’altra rete… quella sarà la mia preferita”. Le parole di sostegno e affetto dei fan dimostrano il forte legame che si è creato nel corso degli anni.

Un nuovo progetto:

Ma Barbara D’Urso sembra già aver trovato una nuova collocazione. Attraverso i suoi canali social, ha annunciato la nascita di una nuova società, B&Fable, in collaborazione con l’imprenditrice Francesca Caldarelli. Questa agenzia si occuperà di organizzare eventi straordinari, offrendo a tutti l’opportunità di vivere esperienze indimenticabili. Per Barbara, che fin da bambina non si è mai accontentata di fare una sola cosa alla volta, questo rappresenta una nuova avventura.

Distrarsi dalle polemiche:

L’apertura di B&Fable è anche un modo per Barbara D’Urso di distogliersi dalle polemiche recenti con Mediaset, contro cui ha espresso il suo disappunto. La conduttrice ha rivelato: “Il sentimento dominante? Dolore, sgomento e rabbia. Quello che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. Con il comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo con la decisione presa: ‘Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5’. Non ho concordato nulla”.