Rita Pavone, chi sono i figli Alessandro e George Merk? Età, lavoro e vita privata

La storia d’amore e i figli di Rita Pavone e Teddy Reno

Rita Pavone, celebre cantante italiana, ha due figli nati dall’amore con il collega e cantante Teddy Reno, nato nel 1926 e più grande di lei di 20 anni. I due sono genitori di Alessandro Merk, nato nel 1969 in Svizzera, e Giorgio Merk, più conosciuto come George Merk, di 5 anni più giovane. Entrambi i figli vivono in Svizzera, dove Rita e Teddy si sono sposati con rito civile mezzo secolo fa, e hanno adottato il cognome Merk, il vero cognome di Teddy Reno. Per Rita Pavone, nonostante la fama internazionale e i successi ottenuti nel corso della sua carriera, i figli sono la sua più grande soddisfazione.

Alessandro Merk: il giornalista

Alessandro Merk, il figlio maggiore di Rita Pavone e Teddy Reno, è un affermato giornalista ed inviato. Tra i suoi ruoli professionali:

Redattore e inviato del servizio esteri del Radiogiornale

Redattore della testata d’approfondimento “Modem”

Corrispondente radiofonico da Ginevra

Attualmente, capoedizione e coordinatore per l’attualità nazionale presso la redazione dell’Informazione web RSI

George Merk: l’artista e compositore

Il secondogenito, George Merk, è invece un talentuoso artista e compositore che si è fatto conoscere come cantante. Ecco alcuni dettagli sulla sua carriera:

Notorietà in Inghilterra, Svizzera e all’estero

Si esibisce cantando solo in lingua inglese

Predilige musica rock anni ’60 e ’70

Sound che strizza l’occhio al British rock degli Oasis e ispirato da Noel Gallagher

Rita Pavone è molto legata ad entrambi i figli e, durante un’intervista rilasciata poco dopo il lockdown, ha condiviso la gioia di aver trascorso del tempo con loro nella quotidianità.

In conclusione

I figli di Rita Pavone e Teddy Reno, Alessandro e George Merk, sono talenti distinti nel mondo del giornalismo e della musica. Entrambi hanno dimostrato di essere all’altezza del retaggio dei loro genitori e hanno portato avanti con successo le loro passioni.