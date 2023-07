Ritorna sulla verità: Rita Dalla Chiesa affronta Selvaggia Lucarelli

Un acceso scontro mediatico è scoppiato tra due note figure del mondo televisivo italiano: Rita Dalla Chiesa e Selvaggia Lucarelli. La discussione è iniziata a seguito delle critiche di Lucarelli sulla scelta di Cesara Buonamici come opinionista del GF Vip 8. Vediamo cosa hanno detto entrambe le personalità e quali argomenti si sono scontrati.

Rita Dalla Chiesa: “Fabio Fazio e l’Addio alla Rai”

Rita Dalla Chiesa, senza peli sulla lingua, ha commentato l’addio di Fabio Fazio alla Rai, sottolineando il cachet annuo record che il conduttore riceveva per la sua trasmissione settimanale. Ha respinto le speculazioni sulla politica e ha chiarito che la decisione di lasciare la Rai era già stata presa da Fazio da un anno. La giornalista ha aggiunto che non bisogna attribuire le scelte personali di Fazio a una presunta rottamazione voluta da un certo schieramento politico.

La Critica di Selvaggia Lucarelli su Cesara Buonamici

Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo dissenso riguardo alla scelta di Cesara Buonamici come opinionista esclusiva del GF Vip 8. Secondo Lucarelli, Buonamici, pur essendo autorevole come giornalista al Tg5, potrebbe non essere la scelta più adatta per un programma di intrattenimento come il Grande Fratello Vip. Lucarelli ha sottolineato l’importanza di avere opinionisti capaci di offrire intrattenimento al pubblico, evitando toni eccessivamente seri e polemici.

La Replica di Rita Dalla Chiesa

In risposta alle critiche di Selvaggia Lucarelli, Rita Dalla Chiesa ha difeso Cesara Buonamici, sostenendo che la giornalista è competente nel suo ruolo e che hanno una lunga storia di collaborazione. Ha elogiato le doti di Buonamici, definendola simpatica, pungente, ironica e in grado di dire le verità con educazione. Dalla Chiesa ha condiviso l’opinione che il pubblico abbia bisogno di intrattenimento più leggero, senza eccessive volgarità e conflitti.

L’acceso confronto tra Rita Dalla Chiesa e Selvaggia Lucarelli ha portato alla luce diverse opinioni riguardo alla scelta dell’opinionista Cesara Buonamici per il GF Vip 8. Mentre Lucarelli ha sottolineato l’importanza dell’intrattenimento, Dalla Chiesa ha difeso l’autorevolezza di Buonamici come giornalista. Sarà interessante vedere come questa polemica si evolverà e come influenzerà il pubblico del Grande Fratello Vip 8.