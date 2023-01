Roberto Benigni e la moglie Nicoletta Braschi non hanno avuto figli

E’ vero che avere figli è il desiderio di molte persone, ma bisogna sempre essere sensibili alle coppie che cercano per anni di avere figli senza riuscirci, un dolore profondo, ancora più sentito a causa della pressione esterna che vede nella coppia senza figli qualcosa che non va. E’ importante ricordarsi che di fronte a noi ci sono esseri umani spesso sensibili, con una storia personale magari dolorosa e che non conosciamo, quindi sarebbe sempre preferibile non invadere la loro sfera privata a meno che non siano loro a volerne parlare. In questo caso, Nicoletta Braschi ha deciso di parlare della scelta di non avere figli, nonostante un matrimonio stabile, possibilità economiche che avrebbero potuto garantire sicurezza e mezzi per crescere dei figli. Ha detto di non essere fatta per fare la madre e di non sentire l’istinto materno. Questo è un segnale che dimostra come scegliere di non avere figli non sia uno stigma, ma una decisione responsabile da rispettare e di cui non bisogna vergognarsi o sentirsi in difetto di fronte a una società che vuole raccontarci un’altra storia.