Rocco Papaleo chi è l’ex moglie Sonia Peng? Età, lavoro e figli

Rocco Papaleo: Vita privata e matrimonio con la misteriosa Sonia Peng

Non tutti conoscono la vita privata dell’attore Rocco Papaleo, che è stato sposato per diversi anni con una donna misteriosa di nome Sonia Peng, dalla quale ha avuto un figlio. Nonostante il gossip abbia cercato di scoprire maggiori informazioni su di lei, si sa davvero poco.

Chi è Sonia Peng?

Sonia Peng è una scenografa svizzero-italiana con la quale Papaleo ha avuto un figlio prima di sposarsi. Purtroppo, come rivelato dall’artista in un’intervista concessa a “Vanity Fair” qualche anno fa, i due si sono separati “altrettanto civilmente, qualche anno dopo” a causa dell’esaurimento della spinta emotiva nella loro relazione.

L’amore sbocciato sul set

L’attore ha dichiarato che il loro amore è nato sui set dei film “Basilicata Coast to Coast“, pellicola dedicata alla terra d’origine di Papaleo, e “Onda su onda“. Sonia Peng ha curato le scenografie di entrambi i film, così come quelle di tutti i film diretti da Massimiliano Bruno.

Ottimi rapporti nonostante il divorzio

Nonostante il divorzio, deciso di comune accordo, Papaleo e Peng sono rimasti in ottimi rapporti. L’attore ha infatti affermato: “Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”.