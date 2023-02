Romy Luongo, grazie a Marco Mengoni fa coming out

I social media possono essere utilizzati anche per comunicare messaggi importanti. Lo dimostra ancora una volta un video popolare su TikTok, in cui una ragazza parla di coming out, grazie a Marco Mengoni. Ma come è avvenuto? Vi spieghiamo esattamente come sono andate le cose!

Marco Mengoni è diventato ufficialmente il vincitore del “Festival di Sanremo” 2023 nella serata di sabato. La sua canzone “Due vite” è diventata subito molto popolare, andando spesso in streaming ed entrando nel cuore di molte persone. Romy Luongo su TikTok ha raccontato che ascoltando questa canzone in macchina ha deciso di farsi coraggio e di parlare del suo orientamento sessuale con i nonni.

Nel video si vede la ragazza parlare con i nonni del suo orientamento sessuale. Le fanno alcune domande e poi la rassicurano, dicendole che la cosa più importante è che stia bene. Nel corso del video si sente in sottofondo la canzone “Two Lives” di Marco Mengoni, che è la colonna sonora perfetta per un momento così importante.

Questa storia ci ricorda la forza della musica e l’importanza della condivisione. La persona protagonista del video lo ha condiviso per dare coraggio a chi non ha ancora trovato la forza di fare coming out. Se non avete ancora visto il video, eccolo qui: