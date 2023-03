Sandro Giacobbe: età, carriera, moglie, figli, malattia e carriera

Tra i prossimi ospiti di Serena Bortone a Today is Another Day ci sarà Sandro Giacobbe. La sua trasformazione dagli anni Settanta è notevole.

Sandro Giacobbe, noto cantautore degli anni Settanta, si è recentemente imposto all’attenzione per la critica sociale di Aurora Leone ai The Jackel alla vigilia della Partita del Cuore. Le sue canzoni hanno avuto un grande successo, arrivando in cima alle classifiche musicali italiane.

L’autrice si è chiesta se la cantante ricevesse più attenzione a causa del suo genere, prima di passare rapidamente oltre. È importante prendersi il tempo necessario per capire la vita professionale e personale della cantante.

Sandro Giacobbe è un individuo di una certa età, nato in una data specifica in un luogo particolare. Fa parte di una famiglia e i suoi inizi sono degni di nota.

Nome: Sandro Giacobbe

Data di nascita: 14 dicembre 1949

Età: 71 anni

Luogo di nascita: Genova

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: cantante e autore

Sandro Giacobbe è nato a Genova il 14 dicembre 1949, con il segno zodiacale del Sagittario. La sua famiglia, con il padre originario della Sicilia e la madre della Basilicata, era emigrata nel Nord Italia in cerca di migliori opportunità. È cresciuto insieme ai suoi due fratelli.

All’età di 16 anni, Giacobbe accantona gli studi di ragioneria e decide di seguire la sua passione per la musica formando con alcuni amici la band Giacobbe & le Allucinazioni. Inizia il suo percorso musicale esibendosi in vari locali della Liguria.

La carriera: i trionfi di Giacobbe

Dopo l’insuccesso dei primi brani pubblicati con l’etichetta Dischi Ricordi, sceglie di unirsi alla casa discografica CBS, che lo valorizza come autore di testi. Il successo arriva nel 1974 con il 45 giri che include Signora mia (che diverrà la titletrack del suo primo album) e Signora addio.

La fama autentica giunge due anni dopo con il terzo posto a Sanremo con il brano Gli occhi di tua madre e il successo della canzone estiva Il mio cielo, la mia anima. Nei successivi anni, realizza diverse produzioni, tra cui Sarà la nostalgia che diventa un vero e proprio successo del 1982. Tra i suoi brani più celebri e amati ci sono Il giardino proibito, Primavera e Portami a ballare.

Negli ultimi anni, non ha mai abbandonato l’attività musicale, continuando a scrivere e comporre musica. Tuttavia, la sua passione per lo sport e il calcio lo avvicina alla Nazionale Italiana Cantanti, dove diventa dapprima difensore e poi allenatore.

Sandro Giacobbe, vita privata: consorte e prole

Proprio come la sua carriera, anche la vita personale è stata ricca di gratificazioni. Sandro è stato unito in matrimonio con una donna, il cui nome non è noto, che lo ha reso padre di Andrea e Alessandro.

Dopo la fine del suo matrimonio, Giacobbe riscopre la gioia e la tranquillità accanto alla collega cantautrice Marina Peroni, con la quale condivide la sua quotidianità da diversi anni. Marina è madre di Erka, una ragazza con cui Sandro ha un’ottima relazione. Convivono tutti insieme a Genova, la città a cui è affezionato.

La doppia sfida: il figlio e il padre

Nonostante i trionfi e la meravigliosa famiglia che ha creato, Sandro Giacobbe ha vissuto anche periodi ardui e sofferti. In passato ha rivelato che a suo figlio Andrea era stato riscontrato un tumore all’addome. Il ragazzo, che allora aveva 13 anni, ha dovuto affrontare un’operazione chirurgica e la chemioterapia.

Poco dopo, ha avuto una recidiva che ha colpito il fegato, ma per fortuna, grazie alle terapie e al tempestivo riconoscimento, ne è venuto a capo. Lo stesso destino è toccato a lui anni dopo. Quando i medici gli hanno diagnosticato il cancro alla prostata. Anche in questa circostanza, tutto è andato per il verso giusto, dopo essersi sottoposto a un intervento.