Sangue e vendetta a Matera: 22enne folle di gelosia ferisce mortalmente l’ex e il suo nuovo partner!

Un tragico episodio ha scosso la provincia di Matera, quando un giovane di 22 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un uomo di 50 anni a Castellaneta. L’aggressione è avvenuta in seguito a un inquietante incontro casuale tra il giovane e il suo ex compagno, che era accompagnato dal suo nuovo partner.

L’incidente è stato innescato da un incontro inaspettato tra l’ex convivente del 22enne e il nuovo compagno, un uomo di 50 anni. Questo incontro apparentemente casuale ha portato a una violenta lite, culminata con il giovane che ha estratto un coltello e ha colpito l’altro uomo alla gola.

Le autorità sono intervenute prontamente in seguito all’aggressione. I Carabinieri del NOR di Castellaneta e della Stazione di Laterza hanno condotto indagini approfondite, intervistando testimoni e acquisendo registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto nel dettaglio.





Le Cause Sottostanti della Lite

Le informazioni preliminari indicano che la lite è scaturita da dissapori mai risolti tra le parti coinvolte. Il giovane avrebbe estratto un coltello in un momento di rabbia, colpendo il 50enne alla gola. Fortunatamente, nonostante la gravità della ferita, la vittima è stata trasportata all’ospedale San Pio di Castellaneta, dove è stata stabilizzata e non è attualmente in pericolo di vita.

Arresto e Detenzione Domiciliare

In seguito all’arresto, il giovane di 22 anni è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini. Questo tragico evento è un ricordo dell’importanza di risolvere i conflitti in modo pacifico e di cercare soluzioni costruttive nei rapporti interpersonali.