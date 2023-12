Sanremo, la delusione di Povia: “Scartato per mancanza di influenze. Non pronti per i miei brani sociali

La Delusione di Povia

Dopo l’annuncio dei 27 Big in gara a Sanremo 2024 da parte di Amadeus, alcuni artisti esclusi si sono sfogati per non essere stati selezionati, tra di loro anche il cantautore Povia. Nonostante abbia presentato un brano, il direttore artistico non ha scelto di includerlo nella competizione canora. La delusione di Povia è palpabile, soprattutto considerando che è pronto per Sanremo da 14 anni, ma sembra che il festival non sia ancora pronto per lui e per i suoi brani socialmente impegnati.

La Critica di Povia alla Musica Attuale

Povia, noto per le sue canzoni dai testi socialmente rilevanti, ha espresso la sua insoddisfazione riguardo alle tendenze musicali attuali. Ha dichiarato: “Tuttavia viviamo un’era dove si devono ascoltare solo canzoni d’amore, magari belle ma innocue, da non disturbare l’equilibrio culturale e ideologico di nessuno”. Questo commento suggerisce la sua frustrazione verso una scena musicale che sembra prediligere temi leggeri e inoffensivi.

Povia: Un Artista Indipendente

Povia si definisce un “libero battitore” senza legami con parrocchie o amicizie influenti nell’industria musicale. Ha sempre scelto l’autoproduzione e ha respinto l’idea di essere vincolato da una major. La sua libertà artistica è un punto di orgoglio per lui, e ha dichiarato: “Ho le mie idee e le espongo spesso con canzoni e dichiarazioni, quindi capirai…”.





La delusione di Povia per non essere stato incluso a Sanremo 2024 è palpabile, ma la sua determinazione a portare avanti la sua musica socialmente impegnata rimane intatta. Resta da vedere se in futuro avrà l’opportunità di condividere i suoi brani con un pubblico più ampio, anche al di fuori dei confini del Festival di Sanremo.