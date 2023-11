Sapete chi è Aldo Cazzullo? Biografia, età, moglie, figli e libri

Chi è Aldo Cazzullo?

Aldo Cazzullo è un giornalista e vicedirettore de Il Corriere della Sera, noto per il suo nuovo libro intitolato “Mussolini – Il capobanda”.

Biografia e Carriera

Aldo Cazzullo è nato ad Alba, in provincia di Cuneo, il 17 settembre 1966, e attualmente ha 55 anni. Ha trascorso circa quindici anni lavorando per La Stampa, ma nel 2003 ha deciso di unirsi al Corriere della Sera come inviato speciale e editorialista. La sua collaborazione con il Corriere della Sera è stata molto proficua, e durante il suo tempo presso il quotidiano ha curato i contenuti di cinque edizioni delle Olimpiadi, da Atene 2004 fino a Rio 2016. Ha anche seguito cinque edizioni dei mondiali di calcio, compreso quello del 2006 in cui l’Italia ha trionfato.

Vita Privata: Moglie, Figli e Collaborazioni

Aldo Cazzullo ha sposato Monica Maletto nel 1998 e la coppia ha due figli di nome Francesco e Rossana. Durante i suoi viaggi e nella stesura dei suoi libri, Aldo collabora talvolta con i suoi figli.





I Libri di Aldo Cazzullo

Nel corso della sua carriera di giornalista e scrittore, Aldo Cazzullo ha scritto diversi libri su temi storici e vari argomenti. Tra i suoi ultimi testi troviamo “Le italiane. Il paese salvato dalle donne” (Solferino, 2021) e “Il posto degli Uomini. Dante in Purgatorio dove andremo tutti”, pubblicato nel 2021 da Mondadori. Quest’ultimo volume segue il libro “A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia”, anch’esso distribuito da Mondadori nel 2021.

Con la sua vasta esperienza nel giornalismo e la sua produzione letteraria, Aldo Cazzullo continua a essere una figura di spicco nel panorama culturale italiano.