Sapete chi è Angela Melillo? Età, marito, figli, malattia e Paolo Limiti

Angela Melillo è una nota showgirl molto apprezzata dal pubblico. Nel corso della sua vita ha avuto un rapporto particolarmente stretto con Paolo Limiti.

Angela Melillo, nata il 20 giugno 1967 a Roma, è una nota ballerina e attrice italiana. Ha iniziato la sua professione nel mondo dello spettacolo come showgirl, partecipando a diversi programmi televisivi di successo come “Il Bagaglino” e “L’Isola dei Famosi”.

Nel 1992 ha iniziato la sua carriera televisiva come conduttrice nella prima puntata di “Scherzi a Parte” su Italia 1. Successivamente, ha partecipato a trasmissioni come “Beato tra le donne” e “A due”, dove è stata co-conduttrice insieme a uno dei suoi mentori, Paolo Limiti.

La relazione con Paolo Limiti

Angela Melillo ha lavorato con Paolo Limiti per due anni, presentando “Alle Due” su Rai 1. Nel corso del tempo i due hanno stretto un legame e la Melillo ha espresso il suo affetto per l’esperienza iniziale al fianco di Limiti. Oggi, insieme a Giovanna Nocetti e Justine Mattera, la ballerina e attrice renderà omaggio al celebre autore e conduttore scomparso nel 2017.

Vita privata

Angela Melillo ha avuto una vita privata tumultuosa. Nel 2006 ha sposato Ezio Bastianelli dal quale ha avuto una figlia, Mia. Purtroppo l’unione è terminata dopo sette anni. Attualmente la showgirl ha una relazione con l’avvocato Cesare San Mauro, con cui risiede a Roma. Angela Melillo ha una pagina Instagram molto frequentata e pubblica regolarmente post sulla sua vita privata e sui suoi progetti professionali.

La ballerina e attrice italiana ha avuto una carriera di successo anche in televisione, partecipando a programmi come “Il Maresciallo Rocca 5”, “Don Matteo” e “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivaombrosa”. In tempi più recenti si è dedicata soprattutto al teatro, pur continuando a collaborare con la RAI come opinionista in programmi come “Storie italiane”.