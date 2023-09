Sapete chi è Anna Lou Castoldi figlia di Asia Argento e Morgan: età, fidanzato e cosa fa nella vita

Chi è Anna Lou Castoldi

Anna Lou Castoldi, figlia del noto musicista Morgan (Marco Castoldi, 50 anni) e dell’attrice Asia Argento (47 anni), sta facendo parlare di sé. Nonostante sia figlia di due celebrità del mondo dello spettacolo italiano, la sua vita non riflette necessariamente il glamour di Hollywood. Scopriamo chi è veramente questa giovane donna di 21 anni.

Carriera nella moda e debutto in TV

Anna Lou ha fatto la sua comparsa nel mondo della moda e dello spettacolo, dimostrando di avere un talento tutto suo. È apparsa nella terza stagione della popolare serie Netflix ‘Baby’ e ha debuttato in passerella per lo stilista cesenate Simone Botte, conosciuto come Simon Cracker. Il suo look incarnava perfettamente lo spirito “punk gentile” della recente collezione del designer.

Vita da influencer e lotta contro l’odio online

Anna Lou ha un profilo Instagram, chiamato “sexydying”, che conta quasi 53.000 follower, mentre il suo profilo ufficiale “anna_lou_castoldiofficial” ha solamente 169 seguaci. La giovane ha spesso utilizzato la sua piattaforma per denunciare l’odio online, affermando di essere stata personalmente vittima di quest’ultimo.

Una vita “normale” lontana dai riflettori

Nonostante le radici nel mondo dello spettacolo, Anna Lou ha fatto una scelta di vita sorprendentemente “normale”. Invece di seguire la strada apparentemente più comoda che le avrebbe offerto il suo background familiare, ha deciso di fare diverse professioni. È stata rider, cameriera, manovale e ha anche dipinto case e fatto traslochi. Come ha dichiarato a Fanpage: “Consegno le pizze, ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto”.

Amore e vita privata

Anna Lou vive con la sua fidanzata Dora in un piccolo borgo. Le due donne conducono una vita tranquilla e indipendente, lontane dai riflettori. Anna Lou ha dichiarato di essere molto felice e di avere molti progetti con la sua compagna. Nonostante non vedano la necessità di sposarsi, si sono espresse sulla difficoltà di adottare e costruire una famiglia in Italia. La coppia ha sottolineato l’energia positiva che hanno percepito in Portogallo, rispetto alla loro esperienza in Italia.

L’importanza dell’indipendenza

La 21enne ha fatto una scelta chiara e decisa: non dipendere economicamente dai suoi genitori. Questa indipendenza è stata sottolineata anche dalla madre, Asia Argento. Quando Anna Lou ha iniziato a guadagnare con la serie “Baby” all’età di 18/19 anni, Asia le ha consigliato di imparare a cavarsela da sola. Anna Lou ha accolto questo consiglio e sta imparando molto dalla sua esperienza, anche se può essere stressante: *”Mi sto arrangiando e sto imparando tantissime cose. È vero che è stressante, ma è parte della vita”*, ha condiviso la giovane.