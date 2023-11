Sapete chi è Benedetta Caretta: età, fidanzato, dove vive, Io canto e cosa fa oggi

Benedetta Caretta è una cantante italiana, nata il 1 luglio 1996 a Carmignano del Brenta, in Veneto. Fin da piccola, la musica ha rappresentato una parte importante della sua vita, portandola ad ottenere una laurea presso il conservatorio, dove si è specializzata nel canto jazz. Grazie alla sua voce distintiva e alla sua tecnica raffinata, Benedetta è riuscita a emergere rapidamente nel panorama musicale italiano.

La svolta nella carriera di Benedetta è arrivata nel 2010, quando ha partecipato e vinto la prima edizione del talent show “Io Canto”, sotto la guida di Gerry Scotti. Questa vittoria le ha garantito una notorietà immediata in Italia e le ha aperto le porte per una straordinaria opportunità oltreoceano: un soggiorno a New York per studiare alla New York Film Academy. Quest’esperienza le ha fornito una formazione artistica completa, spaziando dalla danza alla recitazione.

Dopo il ritorno negli Stati Uniti, Benedetta ha preso parte a tutte le edizioni successive di “Io Canto”, duettando con alcuni dei più noti artisti italiani come Elisa, Ron e Alessandra Amoroso, nonché con celebrità internazionali del calibro di Michael Bublé e Katherine Jenkins. Queste collaborazioni hanno amplificato notevolmente la sua fama e il suo riconoscimento nel campo musicale.





Nel 2012, Benedetta ha lanciato il suo primo CD, che includeva il brano inedito “Counting down the days”. Nel 2015, è tornata sul piccolo schermo con una performance memorabile insieme a Riccardo Cocciante, interpretando la canzone “L’amour existe encore”. Nello stesso anno, ha iniziato a cimentarsi anche nel ruolo di autrice e compositrice, collaborando con Big Fish. Il risultato è stato la creazione di brani pop danzanti che hanno trovato un buon riscontro di pubblico.

Dal novembre 2019, Benedetta ha avviato una collaborazione con il violoncellista croato Stjepan Hauser dei 2Cellos, un sodalizio che ha dato una nuova dimensione alla sua carriera, consentendole di raggiungere un pubblico ancora più ampio.

La sua presenza sui social media è significativa e continua a crescere: vanta più di 1,6 milioni di follower su Facebook, oltre 900mila su Instagram e un canale YouTube con oltre 750mila iscritti, numeri che testimoniano la sua popolarità e il legame forte con i fan.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, in passato Benedetta è stata legata ad Alberto Urso, anch’egli vincitore di un noto talent show, “Amici” di Maria De Filippi. Al momento non vi sono informazioni ufficiali riguardo ad un nuovo fidanzato.