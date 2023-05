Sapete chi è Cesare San Mauro il ricchissimo marito di Angela Melillo

Alcuni mesi fa, la bella Angela Melillo ha sposato l’uomo che è stato suo compagno per un lungo periodo di tempo, Cesare San Mauro. Qual è la professione del coniuge della Melillo? Scopriamo insieme la risposta!

Il 14 ottobre Angela Melillo e Cesare San Mauro si sono uniti in matrimonio dopo essere stati fidanzati per ben otto anni. Ciascuno di loro ha avuto relazioni precedenti, ma hanno concluso che non è mai troppo tardi per trovare di nuovo l’amore, ed è per questo che hanno scelto di unire le loro vite e affermare il loro impegno l’uno verso l’altro.

È stato accertato che Angela e Caesar si sono incontrati per la prima volta diversi anni fa durante una cena. Nonostante la differenza di età di 11 anni, il loro legame e il loro stile di vita non sono mai stati compromessi. Per un lungo periodo i due sono stati promessi sposi, ma sono rimasti nelle rispettive case perché la Melillo non voleva sconvolgere la vita della figlia Mia con una convivenza.

Successivamente, a causa del forte affetto della bambina per l’uomo, hanno deciso di convivere e da allora tutto si è sviluppato in modo ottimale. Sembra che l’uomo abbia chiesto a Melillo di sposarlo, in particolare alla figlia Mia. Lei avrebbe accettato di buon grado, essendo profondamente affezionata a Cesare e considerandolo una parte fondamentale della sua vita.

È stato oggetto di indagine quale professione eserciti il responsabile della perdita di compostezza dell’affascinante Angela Melillo. Poiché non fa parte del mondo dello spettacolo, non si sa molto di lui. Si sa, però, che Cesare è nato a Roma nel 1956 e ha dedicato la sua vita allo studio della legge.

Ha conseguito un’ottima laurea e ha insegnato diritto commerciale alla Sapienza di Roma per un lungo periodo. Alla fine ha scelto di praticare la disciplina che aveva studiato a lungo, quella dell’avvocato. A tutt’oggi è conosciuto come uno degli avvocati più importanti di Roma e lavora anche come consulente per la Corte di Cassazione della capitale italiana.

È evidente che la grande preparazione culturale di Melillo è stata dimostrata dalle numerose pubblicazioni che ha realizzato, rendendo innegabile la sua competenza.