Sapete chi è Giusy la dama di Uomini e Donne: età, lavoro, Riccardo Guarnieri

Giusy di Uomini e Donne: come è andata la gita con Riccardo

Giusy è una donna forte, matura e molto attraente. Colpisce subito la curiosità di Riccardo, ma sembra che tra i due non ci sia una buona intesa.

La cena andò discretamente bene, ma a Riccardo i listelli non piacevano particolarmente. Ha detto che non erano il massimo. Poi Giusy ha messo in mezzo la questione del caffè. Giusy ha detto di essere una caffeina dipendente, ma sembra che Riccardo abbia avuto una reazione sproporzionata a una simile affermazione.

Riccardo ha continuato a contraddire le parole di Giusy, che alla fine ha detto: «Mette in difficoltà chi ha davanti». Questa era chiaramente una chiara indicazione che le cose probabilmente non andranno avanti tra loro.

Intanto ci sono altre due signore sedute accanto a Giusy, altrettante signore che sono uscite con Riccardo o che vogliono conoscerlo.

Resta da vedere se Giusy e Riccardo daranno un’altra possibilità alla loro relazione.