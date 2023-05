Sapete chi è Graham Norton presentatore dell’Eurovision Song Contest? Età, moglie, lavoro e vita privata

Graham Norton, noto conduttore televisivo inglese, è il presentatore dell’Eurovision Song Contest 2023, importante manifestazione dedicata alla musica che si terrà a Liverpool. Scopriamo chi è Graham Norton, la sua carriera lavorativa e la sua vita privata.

Chi è Graham Norton:

Nato il 4 aprile 1963 a Dublino, Norton ha origini irlandesi

Studiò alla Royal Central School of Speech and Drama per diventare attore

Diventò noto come comico negli anni ’90

Nel 1998, presentò il programma “So Graham Norton” su Channel 4

Ha lavorato anche per Comedy Central e BBC, conducendo programmi di successo come “The Graham Norton Show”

Nel 2009, ha iniziato a commentare l’Eurovision Song Contest e nel 2023 ne è il presentatore ufficiale

Ha anche recitato in “Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga”

La sua vita privata è stata molto riservata, ma si sa che ha avuto una relazione con la drag queen Tina Burner e ha subito un’aggressione violenta nel 1989

Conclusione:

Graham Norton è un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo in Inghilterra e quest’anno ha l’onore di presentare l’Eurovision Song Contest a Liverpool. Con una carriera iniziata come comico e poi consolidata come conduttore televisivo, Norton si è guadagnato la stima del pubblico britannico e non solo.