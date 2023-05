Sapete chi è il figlio di Edwige Fenech, Edwin

Edwin Fenech, nato il 19 giugno 1971, è figlio di Edwige Fenech e attualmente lavora come direttore generale principalmente in Asia. La sua paternità è stata oggetto di speculazioni per qualche tempo. Eva Express ha pubblicato un articolo in cui l’attrice affermava che il padre di Edwin era Fabio Testi, anche se poi ha smentito. Edwin è sposato e ha una figlia.

Alla giovane età di 28 anni, Edwin ha iniziato la sua carriera con la Ferrari, dimostrando un’impressionante attitudine manageriale. Le sue capacità erano così notevoli che alla fine è diventato presidente e amministratore delegato dell’azienda. Inizialmente, è stato direttore delle vendite in Europa, seguito da un ruolo di direttore marketing in Francia. Attualmente, il figlio di Edwin lavora come direttore generale per l’Asia e la regione del Pacifico.

Il figlio di Edwige ha scelto di mantenere il cognome della madre e, sebbene ci siano state molte speculazioni sull’identità del padre, nessuno è riuscito a scoprire la verità. Si sa che il figlio di Edwige è sposato e ha una figlia di circa 11 anni, rendendo l’attrice nonna. Oltre a questo, non si sa molto altro, poiché l’individuo in questione ha scelto di tenere la propria vita lontana dagli occhi del pubblico, intraprendendo un percorso professionale diverso da quello della celebre madre.