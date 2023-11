Sapete chi è la fidanzata di Lorenzo Tano: età, lavoro, Ballando con le stelle e dove vivono

Lorenzo Tano di “Ballando con le Stelle”: Carriera e Vita Privata

Lorenzo Tano, noto per la sua partecipazione al programma “Ballando con le Stelle,” è figlio di due personaggi noti: Rocco Siffredi e Rosza Tassi, anche conosciuta come Rosa Caracciolo. È nato l’16 aprile 1996 in Ungheria, ma la sua infanzia è stata segnata da periodi trascorsi in Ungheria, la terra natale di sua madre, per sfuggire all’attenzione mediatica legata al ruolo di suo padre come attore di film per adulti.

Ma chi è Lorenzo Tano e qual è il suo percorso professionale? Scopriamo di più sulla sua carriera e la sua vita privata, compresa la sua relazione amorosa.

Carriera Professionale di Lorenzo Tano

Lorenzo Tano ha cercato di distinguersi dal percorso di suo padre, intraprendendo una carriera nel mondo dello spettacolo, soprattutto come modello. Tuttavia, i suoi interessi sono molteplici; è anche pilota, direct project manager e regista.





Dopo aver completato la scuola superiore, Lorenzo ha intrapreso gli studi in Economia e Commercio presso l’International Business School. Oltre alla formazione in economia, Lorenzo ha una forte passione per la fotografia, che è diventata anche una parte della sua professione.

Nel 2020, ha fatto il suo esordio come regista, principalmente nel settore per adulti, occupandosi di sceneggiatura e montaggio di film. Questo dimostra la sua capacità di diversificare la sua carriera esplorando nuovi campi.

Vita Privata di Lorenzo Tano: La sua Fidanzata

Durante la terza puntata di “Ballando con le Stelle,” Lorenzo Tano ha aperto il suo cuore al pubblico, parlando dei sentimenti che prova per Lucrezia Lando, la sua maestra di ballo nel programma. Lorenzo ha descritto la loro relazione come una bella amicizia e ha elogiato la sincerità e l’impegno di Lucrezia.

Anche se Lorenzo ha ammesso di essere attratto da Lucrezia, ha evitato di etichettare i suoi sentimenti come “amore,” definendoli più profondi e complessi. Tuttavia, i due hanno iniziato a trascorrere del tempo insieme al di fuori del programma, condividendo pranzi e cene. Lorenzo ha sottolineato la complicità tra loro come un elemento fondamentale per migliorare le loro performance. Ha inoltre chiarito che non ci sono gelosie da parte della sua ex fidanzata, con cui ha avuto una relazione di 12 anni.

In questo modo, Lorenzo Tano si sta facendo conoscere non solo per la sua partecipazione al programma, ma anche per la sua carriera poliedrica e la sua vita privata intrigante.