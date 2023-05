Sapete chi è Loris Karius portiere del Newcastle Utd e compagno di Diletta Leotta

Loris Karius, attuale portiere del Newcastle Utd, è noto non solo per le sue doti calcistiche, ma anche per la sua relazione con la famosa conduttrice televisiva Diletta Leotta. Scopriamo maggiori dettagli sulla vita del calciatore, dalla sua biografia ai momenti più importanti della sua carriera.

Biografia e carriera di Loris Karius

Nascita e inizi nel calcio: Nato il 22 giugno 1993 a Biberach an der Riß, in Germania, Loris Karius dimostra un interesse per il calcio fin dalla più tenera età. Inizia la sua carriera nell’Ulma, passa poi allo Stoccarda e nel 2009, è tesserato nel settore giovanile del Manchester City.

Il debutto in Bundesliga: Il 2012 rappresenta un anno significativo per Karius, che all’età di 19 anni, 5 mesi e 9 giorni, debutta nella Bundesliga, diventando il portiere esordiente più giovane della storia del campionato tedesco.

Il passaggio al Liverpool: Nel 2016, il Liverpool acquista Loris Karius, e l’anno successivo il calciatore esordisce nella prestigiosa Champions League. È proprio durante questa competizione che Karius diventa noto a livello mondiale per alcune gaffe compiute in campo, tra cui quella memorabile durante la partita tra il Liverpool e il Real Madrid.

Traumi e passaggi ad altre squadre: Le incertezze di Karius in campo sono state, secondo alcune indiscrezioni, causate da un trauma cranico dovuto a uno scontro di gioco con il difensore del Real Sergio Ramos. Karius nel 2020 viene prestato all’Union Berlino e, nel 2022, passa al Newcastle Utd.

La relazione con Diletta Leotta

Inizio della storia d’amore: L’estate del 2022 segna l’inizio della relazione tra Loris Karius e Diletta Leotta, anche se inizialmente entrambi decidono di non confermare pubblicamente il loro legame sentimentale. Solo dopo alcuni mesi, la coppia condivide sui social network le prime immagini insieme.

L’annuncio della gravidanza: Il 24 marzo 2023 Loris e Diletta annunciano, attraverso un post social, di essere in attesa del loro primo figlio. Nonostante non siano stati forniti ulteriori dettagli sulla gravidanza, si ipotizza che il bebè dovrebbe nascere tra agosto e settembre, a giudicare dal pancino discretamente pronunciato di Diletta.

Conclusioni

Loris Karius, portiere del Newcastle Utd, ha conquistato l’attenzione del pubblico non solo per le sue imprese calcistiche, ma anche per la sua relazione con la celebre conduttrice sportiva Diletta Leotta. La coppia, al momento in attesa del loro primo figlio, sembra più affiatata che mai, pronta ad affrontare insieme questa nuova avventura.