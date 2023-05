Sapete chi è Manila Nazzaro? Età, altezza, peso, misure, ex marito, figli e nuovo compagno

Manila Nazzaro ha avuto una carriera come conduttrice radiofonica e televisiva, oltre che come modella ed ex Miss Italia. Esploriamo il suo background e scopriamo qualcosa di più su di lei.

Manila Nazzaro, qualcosa su di lei

Manila Nazzaro è nata il 10 ottobre 1977 a Foggia. Dopo aver terminato le scuole superiori, si è iscritta all’Università di Medicina e Chirurgia, ma ha deciso di intraprendere la carriera di modella. Ha sempre mantenuto uno stile di vita sano e disciplinato.

Ha debuttato in televisione nel 1999, quando si è aggiudicata la maglia di Miss Italia, e successivamente ha intrapreso la carriera di attrice. Dal 2000 al 2003 ha recitato in diversi spettacoli teatrali come Casa di bambola, Tre sorelle e Il paradiso può attendere. Inoltre, è stata opinionista e conduttrice di vari programmi popolari.

Dal 2017 fa parte della stimata famiglia di RTL 102.5 e nel 2020 è stata giudice del concorso di bellezza Miss Italia 2020, che ha incoronato Martina Sambucini.

Vita privata di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro è stata sposata per 12 anni con Francesco Crozza, noto calciatore. Durante la loro unione sono nati due figli: Francesco Pio nel 2006 e Nicolas nel 2011. Al momento della separazione, la Nazzaro ha dichiarato che lo scioglimento del matrimonio è dovuto alla prolungata assenza di Crozza dalla sua vita e da quella dei figli.

Dopo una breve separazione, aveva creato una nuova famiglia con un’altra donna. Manila ha scoperto questa informazione tramite Instagram, ed è stata una sgradita sorpresa. Da qualche anno Nazzaro aveva una relazione con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso e nel 2020 avevano partecipato insieme all’esperienza di Temptation Island.

Grazie a connessioni reciproche sui social media, i due si sono presentati e dal momento in cui si sono incontrati non si sono più separati. La difficoltà della loro relazione era dovuta alla distanza fisica tra loro, poiché lui viveva a Firenze e lei a Roma. Nessuno dei due voleva lasciare le rispettive città e ognuno di loro doveva pensare alla propria vita, soprattutto Manila che avrebbe dovuto lasciare il suo lavoro nella capitale e cambiare la sede della scuola dei suoi figli.

Avendo raggiunto un accordo, la coppia sembrava avviata verso il matrimonio. Nel novembre 2020, Manila aspettava un figlio dal suo ex compagno calciatore, ma purtroppo ha avuto un aborto spontaneo.