Sapete chi è Paolo Hendel? Età, carriera, origini, comico, moglie e figli

Ci sono alcune curiosità che forse non conoscete sull’attore Paolo Hendel, volto noto (e molto amato) della televisione italiana. Scopriamo di più sulla sua identità al di fuori del set!

Paolo Hendel è un attore comico che ha conquistato il cuore degli italiani con i suoi esilaranti sketch televisivi. Di origini toscane, è attualmente alla ribalta. Facciamo il punto sulla sua biografia e sulla sua vita privata, partendo dalle sue origini toscane fino ai giorni nostri.

Chi è Paolo Hendel?

Paolo Hendel è uno dei volti più amati della commedia all’italiana. Il suo pubblico sorride sempre, grazie al grande carisma dell’attore e alla sua capacità di calarsi nei personaggi che porta in scena. Sappiamo che è nato a Firenze il 02 gennaio 1952, sotto il segno del Capricorno.

Ha una laurea in Lettere, conseguita a 44 anni, 14 anni dopo il suo debutto nel mondo dello spettacolo! Ha iniziato a fare cabaret a 30 anni e ha avuto una brillante carriera in teatro. Tra i suoi spettacoli di punta ricordiamo Via Antonio Pigafetta, Navigator.

Chi è la moglie di Paolo Hendel?

La vita privata di Paolo Hendel è mediamente un successo! Ha sposato la donna della sua vita, Valeria, una moglie inseparabile che gli ha dato la gioia della paternità a 54 anni!

Paolo e Valeria Hendel sono felicissimi di avere la loro figlia, Marta. Paolo ha dichiarato che la felicità che prova nel diventare padre è incontenibile.

Vi ricordate di Carcarlo Pravettoni? Il personaggio più famoso di Mai dire gol è interpretato proprio da Hendel!

Nella sua carriera ha fatto anche numerosi spot pubblicitari, che lo hanno reso più riconoscibile al pubblico.

Dal 2013 ha iniziato a lavorare al programma di La7 La Gabbia, con un approfondimento ironico su temi scottanti della società. Questo tra il 2013 e il 2014.

Anche se nella sua carriera non sono mancate le polemiche, come l’esclusione da Il cielo è sempre più blu, il programma di Giorgio Panariello su Raiuno, il copione dell’attore ha provocato qualche attrito: al suo interno c’erano alcune battute su Bruno Vespa…

Non ha un profilo Instagram, ma ha una pagina Facebook ufficiale dove condivide continui aggiornamenti per i fan.

Prima di diventare un cabarettista ha svolto diverse professioni, come lavorare in un’officina, essere un detective e persino un osservatore di pesci!