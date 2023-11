Sapete chi è Vincenzo Mollica: età, moglie, figli, malattia, lavoro e dove vive

Vincenzo Mollica è una figura di spicco nel panorama culturale italiano, con un’enfasi particolare nel campo del cinema. Nato a Formigine il 27 gennaio 1953, ha trascorso i primi anni della sua vita in Canada prima di tornare in Italia e crescere in Calabria.

La carriera di Vincenzo Mollica

Dopo aver ottenuto una laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Urbino, la sua carriera ha preso una svolta verso le sue vere passioni: il cinema, i fumetti e il disegno.

La sua carriera giornalistica ha avuto inizio a Tele Amiata, una piccola emittente toscana. Grazie alla sua competenza e passione per il cinema, ha attirato l’attenzione di Emilio Rossi, all’epoca direttore del TG1, che lo ha assunto all’inizio degli anni ’80. La sua prima intervista è stata con il Dalai Lama, segnando l’inizio di un percorso professionale ricco e variegato.





Vincenzo Mollica ha introdotto molte innovazioni nella presentazione della cultura e dello spettacolo in televisione. Ha lavorato come inviato per eventi prestigiosi come la notte degli Oscar e il Festival di Sanremo. Ha anche dato spazio a temi spesso trascurati dai media tradizionali, come il fumetto e la musica d’autore. Una delle sue rubriche più conosciute è stata “DoReCiakGulp”, che è andata in onda per 22 anni al TG1.

Oltre al suo lavoro in televisione, Vincenzo Mollica ha coltivato una profonda passione per il fumetto, tanto da diventare direttore della rivista “Il Grifo”. La sua dedizione per questa forma d’arte lo ha portato a esporre le sue opere al Complesso del Vittoriano a Roma nel 2006, dimostrando il suo talento anche come disegnatore.

La vita privata di Vincenzo Mollica

Rosa Maria, moglie di Vincenzo Mollica, è stata al suo fianco fin dal 1977, condividendo non solo la vita personale, ma anche quella professionale. Nel 2023 la coppia ha festeggiato 46 anni di matrimonio, un traguardo che testimonia la solidità del loro legame. Rosa Maria è stata una presenza costante che ha accompagnato il marito durante le sue apparizioni televisive, soprattutto dopo che le malattie hanno imposto una pausa alla sua carriera.

Nel 2019, Vincenzo Mollica ha rivelato di essere quasi completamente non vedente a causa di patologie degenerative della vista e di soffrire del morbo di Parkinson. Dal loro matrimonio è nata Caterina, che rappresenta un pilastro fondamentale nella vita di Vincenzo. La famiglia ha sempre dimostrato di essere unita, soprattutto nei momenti difficili, mostrando che il sostegno reciproco è fondamentale per affrontare anche le sfide più ardue.