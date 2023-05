Sapete chi è Vincenzo Novari fidanzato di Daniela Ferolla? Età, figli, lavoro e dove vivono

Vincenzo Novari è un manager incredibilmente bravo e un partner incredibile per la talentuosa Daniela Ferolla.

Con una passione senza pari, Vincenzo Novari è nato a Genova il 4 giugno 1959. È diventato amministratore delegato di alcune delle aziende più rinomate al mondo, tra cui L’Oréal, Saiwa e 3 Italia. La sua ambizione e la sua grinta lo hanno portato a essere eletto Amministratore Delegato del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e a fondare SoftYou, una startup che si occupa di servizi a valore aggiunto.

Vita privata

Vincenzo Novari e Daniela Ferolla sono inseparabili da quando si sono conosciuti nel 2004, nonostante il divario di età. All’epoca, Daniela aveva appena 20 anni, mentre Vincenzo ne aveva già 45. I due vivono insieme a Milano da molti anni e si sostengono a vicenda con passione nelle loro iniziative personali e professionali.

I bambini

Vincenzo Novari è l’orgoglioso genitore di Giulio, nato da una relazione precedente alla sua storia d’amore con Daniela Ferolla. Sebbene i due non abbiano ancora figli propri, Daniela ha espresso il desiderio di averne, manifestando la sua profonda soddisfazione per la relazione con Novari.

Novari si è laureato con passione in economia presso la Facoltà di Economia di Genova nel 1985. Ha iniziato il suo percorso nel marketing presso L’Oréal e ha poi lavorato per il Gruppo Danone, Omnitel Pronto Italia S.p.A. e 3 Italia. Nel 2000 ha fondato Andala S.p.a., di cui è stato amministratore delegato fino al 2016, quando ha passato la carica a Maximo Ibarra. Nel 2016 è stato nominato Special Advisor Italy per CK Hutchinson e Ceo della Fondazione Milano Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026, ruolo che ha assunto con grande entusiasmo.

Vincenzo Novari è entusiasta delle auto, degli animali e della possibilità di viaggiare per lavoro. Il suo amore per Milano non conosce limiti e custodisce il forte e profondo legame che ha con suo figlio.

