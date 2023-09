Sapevi in cosa è laureato Carlo Verdone? Vi stupirà

Ecco una possibile riformulazione dell’articolo in formato blog con titoli, sottotitoli, paragrafi e formattazione:

# Carlo Verdone: un attore, un regista, un laureato

Carlo Verdone è uno degli attori e registi più amati del cinema italiano. Conosciuto da tutti per i suoi iconici personaggi, in pochi sanno che Verdone ha anche una laurea: scopriamo in cosa si è laureato.

Gli inizi della carriera

Nato a Roma nel 1950, Carlo Verdone si avvicina fin da giovane al mondo dello spettacolo grazie al padre, critico cinematografico. Dopo alcune esperienze nel cabaret, arriva in televisione negli anni ’70 con trasmissioni di successo come Non Stop.

Il suo debutto al cinema è nel 1979 nel film La Luna di Bernardo Bertolucci. Ma è con Un sacco bello del 1980 che inizia la sua carriera da regista, inaugurando così una lunga serie di film di enorme successo.

I suoi film più famosi

Impossibile citare tutti i capolavori di cui Verdone è stato protagonista come attore o regista. Tra i più noti ricordiamo:

– Bianco, Rosso e Verdone

– Borotalco

– Gallo Cedrone

– Manuale d’amore

– Io, loro e Lara

E ancora, La grande bellezza, L’abbiamo fatta grossa e Benedetta follia.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Verdone è stato sposato dal 1980 al 1996 con Gianna Scarpelli, dalla quale ha avuto due figli. I due sono legalmente separati ma non divorziati.

La laurea in Lettere

Forse non tutti sanno che, dopo essersi diplomato al Liceo Classico, Carlo Verdone si è laureato con il massimo dei voti in Lettere Moderne presso l’Università La Sapienza di Roma, con una tesi dal titolo “Letteratura e cinema muto italiano”.

Un percorso di studi che ha sicuramente influenzato la sua carriera nel mondo del cinema.