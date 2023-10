Scandalo al GF 2023: gesto indecente contro Beatrice Luzzi

L’Episodio Choc della Puntata del GF del 5 Ottobre

La puntata del GF di ieri sera, 5 ottobre, è destinata a lasciare il segno. Tra i vari eventi accaduti, quello che ha suscitato più dibattito riguarda Alex Schwazer. Secondo il pubblico, la produzione non ha dato abbastanza risalto al suo sfogo pomeridiano con Grecia, durante il quale si è mostrato particolarmente aggressivo. Alfonso Signorini ha minimizzato l’accaduto, scatenando l’indignazione dei telespettatori.

La Sorprendente Eliminazione di Lorenzo Remotti

Un altro momento che ha sorpreso il pubblico è stata l’eliminazione di Lorenzo Remotti. Il calzolaio, fino a poche ore prima considerato uno dei concorrenti più seguiti, è stato eliminato a seguito di un televoto flash.

Il Rifiuto di Lorenzo Remotti a Beatrice Luzzi

Il comportamento di Lorenzo Remotti nei confronti di Beatrice Luzzi ha suscitato molte critiche. In un video, l’attrice tenta di salutare l’ex coinquilino, ma viene respinta. Alfonso Signorini ha richiamato l’attenzione su questo gesto, e la risposta di Beatrice Luzzi è stata: “Si commenta da sola la cosa, Alfonso… si commenta da sola”. Interrogato a sua volta, Lorenzo ha risposto: “Non sarei rimasto coerente”.

Le Reazioni del Pubblico

Gli attriti tra Lorenzo e Beatrice non sono mai mancati all’interno della casa del GF. Il pubblico non ha esitato a esprimere la propria opinione su questo gesto: “È ovvio che è uscito per colpa di Beatrice e lui lo sa, ma è troppo orgoglioso per ammetterlo, e comunque non salutarla non è coerenza ma solo mancanza di rispetto e maleducazione perché è comunque un gioco. Non ridi più ora eh”.