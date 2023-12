Scandalo al McDonald’s: Guardia giurata bagna senzatetto per mandarlo via, licenziato in tronco

Nel cuore di Londra, un video scioccante ha catturato l’atroce momento in cui una guardia di sicurezza di McDonald’s ha deliberatamente spruzzato acqua su un senzatetto per costringerlo ad allontanarsi. L’incidente, avvenuto di fronte a uno dei ristoranti McDonald’s, ha scatenato una valanga di indignazione e una rapida azione da parte dell’azienda.

Il video, che ha rapidamente fatto il giro dei social media, mostra una guardia di sicurezza di McDonald’s a Londra mentre bagna deliberatamente un senzatetto. Mentre pulisce la strada di fronte al ristorante, la guardia devia il getto d’acqua verso l’uomo senza tetto, che era seduto su un sacco a pelo accanto a una banca nelle vicinanze.

Non solo l’aggressione è stata crudele, ma il video rivela anche la guardia che calpesta gli effetti personali del senzatetto con disprezzo, spostandoli brutalmente con i piedi. La vittima, chiaramente scossa, ha chiesto di essere lasciata in pace, mentre un’altra guardia cercava di impedire a un passante di documentare l’incidente.





Tuttavia, McDonald’s ha reagito con prontezza e fermezza a questa condotta inaccettabile. L’azienda ha espresso rammarico per quanto accaduto e ha assicurato che le guardie di sicurezza coinvolte sono state licenziate immediatamente. McDonald’s ha ribadito il proprio impegno nel trattare con rispetto tutte le persone, inclusi i senzatetto, sia all’interno del ristorante che nelle vicinanze.

McDonald’s non si è limitata alle scuse formali. L’azienda si è impegnata attivamente nella ricerca della vittima per compensarla per l’umiliazione subita. Inoltre, McDonald’s ha sottolineato l’importanza di sostenere organizzazioni benefiche e di assistenza ai senzatetto a Londra, riconoscendo la necessità di un maggiore sostegno sociale.

La vittima, nel frattempo, ha condiviso l’angoscia dell’esperienza, sottolineando che non è stata in grado di dormire quella notte a causa della sua coperta bagnata e dell’odore di candeggina. Un incidente che ha messo in luce l’importanza di una risposta rapida e decisa contro ogni forma di violenza e discriminazione.