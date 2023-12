Scandalo: Laura Pausini attacca la compagna Elodie! Prediche contro il patriarcato, ma duetta con i trapper!

Laura Pausini, al culmine del suo successo e con una carriera che attraversa diverse generazioni, continua a dimostrare la sua incontestabile abilità vocale e artistica. La cantante, alla soglia dei cinquant’anni, ha recentemente tenuto un concerto memorabile che ha ricevuto una standing ovation, dimostrando la sua forza e il suo impegno contro la violenza di genere.

Tuttavia, durante il concerto, Laura Pausini ha rilasciato una dichiarazione che ha suscitato l’interesse del pubblico e dei media. Ha dichiarato: “Non canterei mai con qualcuno che non condivide i miei stessi principi e valori”. Questa affermazione sembra essere diretta verso Elodie, una cantante italiana che ha recentemente collaborato con il trapper Sfera Ebbasta in una canzone controversa dal testo esplicito.

Nella canzone in questione, Sfera Ebbasta canta versi come “Sei soltanto mia, mai più di nessuno”, “Se domani finisce è un problema” e “Per te vado in galera”, che sono stati oggetto di critiche per il loro contenuto potenzialmente violento e misogino.





Mentre Laura Pausini difende la sua scelta di collaborare solo con artisti che condividono i suoi principi e valori, sottolinea anche che non tutti gli artisti trap e rap utilizzano linguaggi mortificanti e violenti. “Basta saperli scegliere”, afferma.

Inoltre, Laura Pausini esprime preoccupazione per l’uso improprio dell’intelligenza artificiale nell’arte, sottolineando che, sebbene possa essere utilizzata per creare contenuti artistici come videoclip, non ritiene sia sano per il futuro degli esseri umani permettere a un’intelligenza artificiale di cantare, dipingere, scrivere o recitare.

In conclusione, Laura Pausini dimostra di mantenere la sua autenticità e la sua chiara visione artistica nonostante il passare degli anni e il successo continuo. La sua affermazione sulla scelta degli artisti con cui collaborare potrebbe essere letta come una frecciata a Elodie, ma resta un segno del suo impegno a sostenere principi e valori che ritiene importanti.