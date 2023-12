Scandalo! Turetta parteciperà ai funerali di Giulia direttamente dal carcere!

Martedì 5 dicembre, alle ore 11.00, presso la Basilica di Santa Giustina a Padova, si terranno i funerali di Giulia Cecchettin, la giovane vittima di un tragico omicidio che ha scosso l’opinione pubblica. L’evento funebre è atteso da oltre 10.000 persone che desiderano rendere omaggio alla memoria di Giulia. Per garantire a tutti la possibilità di partecipare, saranno installati maxischermi all’esterno della Basilica per coloro che non potranno accedere all’interno.

Turetta Potrebbe Seguire le Esequie Dal Carcere

In un sviluppo inatteso, Filippo Turetta, l’uomo accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin e attualmente detenuto nel carcere di Verona, potrebbe avere l’opportunità di assistere ai funerali di Giulia. Turetta è stato recentemente trasferito al regime di custodia aperta, il che gli consente di muoversi liberamente all’interno del reparto di infermeria, dove è detenuto insieme ad altri 19 prigionieri.

Una Custodia Aperta Diversa

Nonostante il suo triste status di detenuto, sembra che Turetta stia gradualmente adattandosi alla sua nuova realtà. Un compagno di cella, un detenuto di età compresa tra i 50 e i 60 anni, condannato per reati fiscali e con una pena che terminerà nel 2031, è stato scelto come suo “angelo custode”. Questo compagno di cella si sta prendendo cura di Turetta e vigilando affinché non si faccia del male.





Il Diritto di Turetta

Secondo quanto riportato dall’Ansa, all’interno del reparto di infermeria è presente una televisione, e nulla sembra vietare a Turetta di assistere ai funerali di Giulia Cecchettin. Nonostante le circostanze, Turetta ha diritto a tutti i benefici e i diritti riconosciuti ai detenuti. Sta ancora cercando di elaborare lo shock di trovarsi in carcere per la prima volta e sta cercando di affrontare la realtà della sua situazione.

Il possibile coinvolgimento di Turetta ai funerali di Giulia Cecchettin continua a sollevare domande sulla gestione delle detenzioni e sulle opportunità concesse ai detenuti durante eventi di questo genere.