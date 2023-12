Sconto di pena per stupratore: la violenza sessuale “di Breve Durata”

Una controversa sentenza del tribunale federale di Losanna, in Svizzera, ha sollevato un acceso dibattito riguardo alla riduzione della pena inflitta a un uomo colpevole di violenza sessuale nei confronti di una donna. La decisione del tribunale è basata sulla durata dell’aggressione, portando a uno sconto di pena per lo stupratore.

Lo Shock della Sentenza

La vicenda giudiziaria ha avuto inizio nel 2020 quando un cittadino portoghese di 33 anni e un ragazzo di 17 anni sono stati accusati di aver commesso un atto di violenza sessuale ai danni di una donna di 33 anni. Tuttavia, la sentenza emessa dalla Corte suprema svizzera ha sollevato molte perplessità, poiché ha considerato la violenza sessuale “di breve durata” e ha permesso uno sconto di pena.

La vittima è stata brutalmente aggredita e stuprata all'ingresso del suo edificio nel febbraio 2020. Questi momenti di terrore hanno segnato profondamente la vittima, ma nessuno avrebbe mai immaginato che la "durata" dell'aggressione sarebbe stata un fattore determinante per la sentenza. Inizialmente, il maggiorenne è stato condannato a 4 anni e 3 mesi di carcere, mentre il processo per il minorenne non è ancora stato concluso.





Lo Sconto di Pena

La sconcertante decisione del tribunale svizzero ha sollevato numerose domande sulla giustizia e sulla sua percezione del trauma subito dalla vittima. Gli avvocati dell’imputato hanno presentato un ricorso in appello, sostenendo che la violenza sessuale era durata “appena 11 minuti”, il che ha portato alla riduzione della pena.

Riflessioni Finali

La sentenza in questione ha suscitato indignazione e preoccupazione riguardo alla giustizia penale in Svizzera. Molti chiedono se sia etico o giusto ridurre la pena per un crimine così grave basandosi unicamente sulla durata dell’aggressione. Questo caso solleva importanti interrogativi sul modo in cui il sistema giudiziario affronta i casi di violenza sessuale e pone in evidenza la necessità di una riflessione approfondita sulla protezione delle vittime e sulla punizione degli aggressori.