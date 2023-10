Scopri chi è Roberto Blasi, l’ex marito di Scialpi. Tutti i dettagli sul compagno Leo e figli

Chi è Roberto Blasi: L’Ex Marito di Scialpi

Il nome di Roberto Blasi è tornato di attualità, soprattutto per chi è interessato alla vita dell’ex marito di Scialpi. Scopriamo di più su chi è Roberto Blasi e cosa è successo dopo la sua separazione dall’artista.

L’Amore Travolgente con Scialpi

La storia d’amore tra Scialpi e Roberto Blasi è stata travolgente, ma purtroppo, come spesso accade nelle relazioni, è giunta alla sua fine. Scialpi parlerà sicuramente di questa storia oggi, il 15 ottobre 2023, come ospite nello studio di Domenica In condotto da Mara Venier su Rai 1 alle ore 14.00. La loro relazione è iniziata in un momento difficile per Scialpi, quando sua madre stava affrontando problemi di salute. L’artista ha descritto questo amore come travolgente, soprattutto per lui che stava vivendo una situazione delicata.

La Separazione e la Nuova Vita

La loro storia è giunta al capolinea nel 2017, come rivelato da Scialpi in un’intervista a Chi. La coppia aveva deciso di separarsi dopo una litigata che aveva avuto inizio in modo banale ma era finita male. Anche se sulla carta sono ancora legalmente marito e marito, Roberto Blasi ha lasciato la casa da quasi un mese. Questa separazione ha portato Scialpi a intraprendere una nuova relazione con Leo.

Vita e Lavoro di Roberto Blasi

Roberto Blasi è nato il 19 novembre del 1967 a Rieti. È importante sottolineare che non è il padre di Ilary Blasi, come alcune voci sui social network avevano erroneamente ipotizzato. Nel mondo professionale, Roberto Blasi lavora come manager di artisti musicali ed è stato anche il manager di Scialpi stesso. La loro collaborazione ha raggiunto persino il reality show “Pechino Express 4”, dove hanno gareggiato come coppia di mariti.

Dopo sei anni di convivenza, la coppia si è sposata nel 2016, ma non hanno mai avuto figli insieme e Roberto Blasi non ne ha adottati nemmeno durante il periodo in cui era con Scialpi. Attualmente, non è noto se Roberto Blasi sia single o coinvolto in una nuova relazione.