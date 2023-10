Si chiama Bartolomeo Scavia il marito di Anna Mazzamauro

Chi è Bartolomeo Scavia?

Bartolomeo Scavia, noto anche come Mimmo Scavia, è un architetto, scenografo e costumista alessandrino. È nato nel 1938, lo stesso anno di sua moglie, l’attrice Anna Mazzamauro. Questi due professionisti del mondo dello spettacolo hanno condiviso una lunga storia d’amore che ha resistito alle sfide del tempo.

Una Vita nel Mondo del Cinema

Entrambi hanno trascorso gran parte delle loro carriere nell’industria cinematografica italiana. Mimmo Scavia ha lavorato come scenografo per diversi registi italiani, contribuendo alla creazione di ambientazioni per una vasta gamma di generi cinematografici, dal thriller all’horror alla fantascienza. I suoi lavori con registi come Alfonso Brescia e Joe D’Amato sono particolarmente noti.

La Figlia Guendalina

Dal loro matrimonio è nata una figlia di nome Guendalina, che oggi ha 51 anni. Nonostante la loro presenza costante nel mondo dello spettacolo, la famiglia Scavia ha mantenuto una discreta riservatezza sulla loro vita privata.

L’Amore di Bartolomeo per Anna

Anna Mazzamauro ha condiviso alcuni dettagli sulla sua relazione con Bartolomeo Scavia. In un’intervista, l’attrice ha svelato che suo marito l’ha amata profondamente. Anna si è sempre sentita amata e apprezzata dagli uomini che l’hanno accompagnata nella sua carriera e nella sua vita. Ha condiviso il suo desiderio di affetto e amore, sottolineando quanto sia comune cercare queste emozioni e come sia facile lasciarsi trasportare dall’amore, anche quando si commettono errori.

In sintesi, Bartolomeo Scavia è stato il marito di Anna Mazzamauro, una figura riservata che ha condiviso la sua vita con l’affascinante attrice italiana. La loro storia è rimasta privata per gran parte del tempo, ma le parole di Anna confermano l’amore profondo che ha legato questa coppia nel corso degli anni.