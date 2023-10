Si parla molto di lui, ma chi è Scialpi? Età, vero nome, ex marito, compagno, famiglia

Il cantante Scialpi, conosciuto per la sua voce unica e le sue hit degli anni ’80, ha sempre mantenuto un rapporto stretto con i suoi fan. Con la sua partecipazione a “Tale e Quale Show 2023”, Scialpi torna alla ribalta e ci regala uno sguardo più intimo sulla sua vita privata.

L’Infanzia e gli Inizi

Scialpi, il cui vero nome è Giovanni Scialpi, nasce a Parma il 14 maggio 1962. Cresciuto in una famiglia di classe media, con il padre agente di polizia e la madre segretaria in un istituto farmacologico, Giovanni mostra sin da giovane una forte inclinazione per la musica. La sua carriera decolla con la canzone “Rocking Rolling” nel 1983, un successo che lo porta a vincere il Festivalbar nel 1988 con il brano “Pregherei”.

Legami Familiari Profondi

Uno dei rapporti più intensi e significativi nella vita di Scialpi è quello con la madre Giuseppina. Durante gli anni 2000, la salute della madre inizia a declinare, culminando con una diagnosi di Alzheimer. Nonostante le sfide, Scialpi rimane al suo fianco, accudendola per molti anni fino alla sua scomparsa nel 2018.

Amori e Matrimoni

Nel corso della sua vita, Scialpi ha avuto diverse relazioni amorose significative. La più nota è quella con Roberto Blasi, con cui dopo sei anni di convivenza decide di sposarsi nel 2015 a New York. La loro unione viene celebrata in televisione durante la loro partecipazione a “Pechino Express”. Tuttavia, a sorpresa, il matrimonio si conclude dopo appena due anni.

Successivamente, Scialpi intraprende una relazione con un dirigente bancario americano di nome Leo. Anche se la loro storia d’amore sembra durare diversi anni, non ci sono conferme ufficiali sulla sua conclusione. Più recentemente, nel 2021, Scialpi viene avvistato con un giovane di origini spagnole, Louis Pirreras. Nonostante queste relazioni, nel 2023, Scialpi rivela al Corriere della Sera di essere attualmente single.

Scialpi Oggi: Ritorno alla Ribalta

Con la sua recente partecipazione a “Tale e Quale Show 2023”, Scialpi continua a condividere la sua passione per la musica con il pubblico, rimanendo una figura amata e rispettata nel panorama musicale italiano.