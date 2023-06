Silvio Berlusconi: le ultime parole pronunciate in un bar di Milano prima del suo addio - Controcopertina

L’epilogo di una figura politica che ha segnato un’era, Silvio Berlusconi, si è concluso con un momento di leggerezza e carisma. In questa triste giornata del 12 giugno 2023, ricordiamo l’ex leader di Forza Italia, che si è spento a Milano all’età di 86 anni, con un saluto allegro e il ricordo delle sue ultime parole in un bar di Milano 2.

🍧 Un Sorso di Freschezza e una Battuta Fina 🍧

Incontro a sorpresa

Nella calda giornata del suo ultimo ricovero in ospedale, Silvio Berlusconi fece un’apparizione in un bar di Milano 2. Accompagnato da Marta Fascina, non cercava un pasto, ma un po’ di sollievo dal caldo con dei deliziosi ghiaccioli.

L’atmosfera del bar divenne immediatamente vivace e il titolare del bar ha raccontato che Berlusconi ha conversato e scherzato con i giovani presenti, mostrando il buonumore che lo ha sempre contraddistinto.

Parole memorabili

Tra un ghiacciolo e l’altro, il Cavaliere disse ai ragazzi con un sorriso: “Ragazzi, ricordatevi che io sono sempre l’uomo più potente d’Europa”. Queste parole, impregnate del suo caratteristico carisma, sono tra le ultime che ha pronunciato prima del ricovero che avrebbe segnato la fine del suo percorso.

🏥 La Battaglia con la Malattia 🏥

Silvio Berlusconi è stato a lungo afflitto da una leucemia mielomonocitica cronica, una malattia che ha inevitabilmente complicato il suo quadro clinico. Ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano, ha combattuto una battaglia contro questa patologia e le sue complicanze, tra cui una polmonite.

Profilo della malattia

La leucemia mielomonocitica cronica, di cui soffriva Berlusconi, è una malattia che colpisce il sangue e si manifesta con l’aumento dei monociti, un tipo di globuli bianchi. Questa malattia si presenta comunemente in età avanzata e può essere:

Displastica : Caratterizzata da anemia e neutropenia

: Caratterizzata da anemia e neutropenia Proliferativa: Con un numero elevato di globuli bianchi

Entrambe le forme possono avere gravi conseguenze sulla salute.

Un Addio Leggendario ad un Gigante della Politica Italiana

In conclusione, Silvio Berlusconi, una figura che ha avuto un impatto significativo sulla politica italiana per decenni, ci lascia non solo con il ricordo delle sue realizzazioni ma anche con un’immagine di carisma e vivacità che ha dimostrato fino alla fine.