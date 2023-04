Soleil Sorge bocciata a Back To School: conoscete il suo titolo di studio? Non lo diresti

Contrariamente a quanto riportato, Soleil Sorge non è stata rifiutata dal programma Back To School. Le fonti hanno confermato che sarà presente nella puntata in onda oggi, 12 aprile 2023, ma come ospite posticipata.

Non è un segreto che Raffaella Fico, Carmen Di Pietro, Aldo Montano e Luca Onestini, Ricky Tognazzi non abbiano avuto successo nella competizione e abbiano dovuto ripetere i loro tentativi. Tuttavia, molti si chiedono ancora quale sia il titolo di studio della Sorge. È ora di scoprire la verità e soddisfare la curiosità del pubblico.

Soleil Sorge, titolo di studio

Non perdetevi la seconda puntata di Back To School condotta da Federica Panicucci, in onda questa sera, 12 aprile 2023! Con Soleil Sorge nel cast, si preannuncia uno spettacolo entusiasmante, con i partecipanti che cercheranno di rispondere alle domande dei ragazzi dai 7 ai 13 anni. Non perdete l’occasione di divertirvi a fondo!

Senza dubbio Luca Onestini, Aldo Montano, Carmen Di Pietro, Raffaella Fico e Ricky Tognazzi dovranno rispondere nuovamente alle stesse domande. Inoltre, la Sorge dovrà rispondere a nuove domande di cultura generale. Dunque, quale titolo di studio ha conseguito la famosa influencer? Sembra che si sia diplomata in un liceo scientifico, ma ha proseguito gli studi a Los Angeles? Se sì, cosa e dove ha studiato?

Studi in America

Sembra che la popolare influencer abbia deciso di frequentare il Lee Strasberg Theatre & Film Institute di Los Angeles, una rinomata accademia specializzata in cinema e teatro. Anche se le fonti di questa informazione rimangono incerte, è molto probabile che sia così.

Non sorprende che, una volta tornata in Italia, la Sorge abbia avuto successo non solo nell’industria televisiva, ma anche sui social media. Si è guadagnata un grande seguito e partecipa spesso a varie trasmissioni come Puppies and Geeks, dove ha recentemente ricoperto il ruolo di giudice, il Grande Fratello e Back to School. Riuscirà la Sorge a rispondere a tutte le domande della prossima puntata? Sintonizzatevi per scoprirlo!