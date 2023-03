Soleil Sorge chi è l’ex compagno Luca Onestini? Età, carriera, fidanzato, vita privata e Instagram

Vi ricordate di Soleil Sorge? La giovane influencer è stata l’ex fidanzata di Luca Onestini che ora si trova all’interno del Grande Fratello Vip. Quest’ultima nel corso degli anni è diventata famosa grazie alla sua presenza in diversi programmi televisivi che, ancora una volta, hanno messo in evidenza il suo carattere pepato e schietto.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlare dell’ex fidanzata di Luca, Soleil. Di seguito scopriamo le sue origini, la sua infanzia, ma soprattutto la sua carriera e la sua vita privata, molto discussa negli ultimi anni.

Soleil Anastasia Sorge, nota come Soleil Sorge, è una modella, influencer e showgirl nata a Los Angeles nel 1994. Pur essendo nata in America, la sua infanzia è stata trascorsa nella casa paterna in Abruzzo. Una volta terminati gli studi, ha deciso di trasferirsi a New York a casa della madre per seguire il suo sogno di diventare attrice.

Terminati gli studi negli Stati Uniti, torna in Italia e partecipa al programma Uomini e Donne. Da questo momento inizia a frequentare il mondo dello spettacolo, ed è qui che stringerà amicizia con molti volti noti.

La partecipazione di Soleil alla trasmissione di Maria de Filippi come corteggiatrice del tronista Luca Onestini la rende famosa. I due escono insieme dal programma ma poi si lasciano davanti alle telecamere della casa del Grande Fratello Vip dopo che Soleil ha scoperto il tradimento di lui con Marco Cartasegna.

Nel 2019 ha deciso di partecipare come concorrente al reality show italiano “Isola dei Famosi”. Qui ha conosciuto Jeremias Rodriguez, fratello della showgirl Belen. La loro relazione è terminata dopo solo un anno. Subito dopo la rottura, nel 2020, è stata paparazzata con il motociclista Andrea Iannone. Nello stesso anno, ha partecipato al reality show cinese “Pechino Express” in coppia con la madre.

La storia di Soleil Iannone è relativamente breve. Nel 2021, dopo la partecipazione al Grande Fratello, ha iniziato a frequentare Gianmaria Adinolfi. Soleil ha avuto anche una carriera da modella, partecipando a Miss Italia, poi ha iniziato a lavorare come fotomodella e a recitare in alcuni videoclip.

Solei Sorge ha avuto un grande amore in Kevin, nonostante la loro relazione sia durata solo un anno e mezzo. Alla sua morte per overdose, le è rimasto un grande dolore e una grande sofferenza. In un’intervista al settimanale Di Più, ha dichiarato: “Non riuscivo a superarlo, era un dolore grande e io mi sentivo piccola. Ero giovane e inesperta, Kevin era stato il mio primo vero amore. Ho sofferto tanto nella vita e in amore sono molto sfortunata”.