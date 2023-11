Sonia Sarno: la sorprendente performance a VivaRai2 e il suo percorso giornalistico

Sonia Sarno nel Mondo dell’Intrattenimento

Nella puntata odierna di VivaRai2, i telespettatori sono stati sorpresi da una straordinaria performance di Sonia Sarno, la celebre conduttrice del Tg1. In un gesto audace, Sonia ha abbandonato il suo ruolo da giornalista per trasformarsi in Sandy, il memorabile personaggio interpretato da Olivia Newton John nel celebre musical “Grease”. Con grande abilità e sicurezza, Sonia ha danzato al ritmo di “You’re the one that I want” insieme ai ballerini di VivaRai2, dimostrando un lato completamente diverso della sua personalità.

La Reazione di Fiorello





La sua performance ha suscitato l’ammirazione e l’incredulità di Fiorello, il conduttore del programma. Fiorello ha scherzato sul fatto che Sonia Sarno avesse rifiutato in passato l’invito a ballare, ma ora si era finalmente lasciata andare. Ha lodato il coraggio della giornalista nel mettersi in gioco in un contesto così diverso dal suo ruolo abituale. Sonia, visibilmente imbarazzata ma soddisfatta, ha commentato ironicamente di andare in “esilio volontario” dopo questa performance, temendo la reazione del suo collega Chiocci.

Il Percorso di Sonia Sarno

Sonia Sarno, originaria di Milano, ha conseguito la laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1992. Successivamente, ha intrapreso una brillante carriera nel giornalismo televisivo. Prima di approdare alla Rai, ha collaborato con diverse riviste, tra cui “L’Alba,” “La Voce,” e “L’Indipendente.” Il suo talento l’ha portata a lavorare in programmi come “UnoMattina” prima di diventare una figura di spicco nel Tg1.

La performance di Sonia Sarno a VivaRai2 è stata una piacevole sorpresa per il pubblico, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e la sua capacità di stupire anche al di fuori del mondo del giornalismo.