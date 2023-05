Sophie Codegoni celebra la nascita della figlia Celine con una festa emozionante - Un momento di gioia offuscato da una critica - Controcopertina

Sophie Codegoni è al settimo cielo per la recente nascita della sua adorabile figlia, Celine, avvenuta il 12 maggio. Solo poche ore fa, è stata organizzata una straordinaria festa per festeggiare l’arrivo della piccola, concepita insieme al compagno Alessandro Basciano. Tuttavia, non è mancata una critica intensa rivolta alla Bonas di Avanti un altro, che ha commesso un gesto che non è stato perdonato dal pubblico online.

Un’emozionante sorpresa dopo la nascita di Celine

Nei giorni scorsi, Sophie Codegoni e Basciano hanno ricevuto una meravigliosa sorpresa durante il loro soggiorno in ospedale dopo la nascita della figlia. Basciano ha condiviso un toccante commento accompagnato da una foto che fa venire le lacrime agli occhi: “Qualcuno è venuto qui con una letterina e un coniglietto”. Era il figlio di Alessandro, Nicolò, che ha avuto l’opportunità di incontrare sua sorella per la prima volta. Vale la pena ricordare che l’ex concorrente del GF Vip aveva avuto la gioia di diventare padre grazie a una relazione precedente con Clementina Deriu.

Un momento di gioia offuscato da una critica

Nonostante la gioia e l’entusiasmo che circondano la nascita di Celine, Sophie Codegoni ha dovuto affrontare una critica molto dura da parte del pubblico online. Il gesto che ha commesso ha suscitato indignazione e non è stato perdonato dalla rete.

Sophie Codegoni, critica dopo l’ultima foto della figlia

Entrando nei particolari della festa, Sophie Codegoni ha potuto gustarsi un party dedicata alla figlia Celine. Erano presenti degustazioni come bignè e confetti e la festa è andata decisamente benissimo. Peccato, però che poco dopo è successo il patatrac. Ha pubblicato un’immagine della neonata, ma gli utenti hanno notato un dettaglio che ha fatto preoccupare. E subito sono nate le prime polemiche nei riguardi della neo mamma.

La Codegoni ha inquadrato Celine, mentre era nel seggiolino utilizzato per le automobili. E ha commentato: “Quanto sei bella bambolina mia”. Ma alcuni internauti hanno scritto: “Non è piccola per metterla in macchina?”, “Dovrebbe stare nella sacca, è troppo piccola ancora”. Ma Ultimenotizieflash ha anche riportato una frase in favore di Sophie: “Perché tutte nascono già mamme vero? Con l’esperienza imparerà, tra l’altro tutti gli oggetti per la bimba se li è fatti anche sotto consiglio delle follower. Quindi, le avranno consigliato questo seggiolone”.

E gli altri si sono complimentati per la bellezza della piccola: “La principessa di mamma”, “Che spettacolo, bellissima”, “Vero, è bellissima e sembra anche già abbronzata. Complimenti”, “Sei una meraviglia, la bambolina di mamma e papà”.