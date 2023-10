SOS Gaza: Nonna rapita e senza cure, la comunità internazionale deve intervenire

Una donna israeliana, Adva Adar, ha lanciato un appello sui social media per chiedere aiuto nella ricerca della sua nonna Yaffa Adar, rapita da Hamas. La notizia ha fatto il giro del web, suscitando emozioni e solidarietà.

L’appello disperato della nipote

Adva Adar ha condiviso una foto della sua nonna ottantacinquenne, che sarebbe stata presa in ostaggio dai miliziani armati mentre si trovava in uno dei kibbutz. L’anziana soffre di gravi problemi di salute ed ha bisogno di medicine, cibo e acqua.

La nipote ha accusato il governo di Israele per non aver fatto abbastanza per trovare la nonna scomparsa. Ha lanciato un appello disperato sui social media per ottenere aiuto nella ricerca della nonna.

La storia di Yaffa Adar

Yaffa Adar è stata una delle fondatrici del kibbutz ed una sionista convinta. Ha dedicato la sua vita al Paese che amava profondamente. Adesso, tuttavia, si sente abbandonata dalle autorità israeliane.

La foto condivisa dalla nipote mostra l’anziana su un veicolo circondata da palestinesi e avvolta in una coperta rosa. La sua famiglia è preoccupata per le sue condizioni di salute precarie e i forti dolori che soffre.

L’appello alla solidarietà

L’appello della nipote ha suscitato una forte reazione di solidarietà da parte di molte persone. Molte famiglie hanno condiviso la sua stessa disperazione per i propri cari dispersi in circostanze simili.

La condivisione del post sui social media potrebbe aiutare a raggiungere persone che possano fornire informazioni utili per la ricerca della nonna scomparsa.

