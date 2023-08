Splendore inaspettato: Soleil Sorge e una sorpresa che lascia i fan senza parole!

Un nuovo inizio per Soleil Sorge in Rai

Dopo un’esperienza intensa a Mediaset e un passaggio al centro delle attenzioni per il GF Vip e il famoso triangolo sentimentale con Alex Belli e Delia Duran, Soleil Sorge fa il suo grande debutto sulla tv pubblica. E non solo in un segmento: ha avuto l’opportunità di condurre due rubriche personali all’interno del programma “Felicità 2023”, condividendo lo schermo con Pascal Vicedomini. Quest’anno, il focus del programma si concentra su temi come l’amicizia e il rispetto.

“Felicità 2023”: Una finestra sul cinema e il benessere

Trasmesso su Rai2 ogni sabato mattina dalle 12, dal 5 agosto fino al 16 settembre, Soleil Sorge illumina il piccolo schermo discutendo:

Cinema: con il veterano del settore, Enrico Vanzina.

con il veterano del settore, Enrico Vanzina. Benessere e salute: con il competente professor Lorenzetti.

Le reazioni al debutto di Soleil Sorge

Prima della sua apparizione su Rai, Soleil Sorge esprimeva l’entusiasmo per l’opportunità: “Sono felicissima. Le tematiche del programma sono estremamente rilevanti e attuali, e avrò la possibilità di interagire con ospiti di grande calibro.“

Anche Sonia Bruganelli, produttrice televisiva ed ex opinionista del GF Vip, ha voluto mostrare il suo supporto, affermando con convinzione: “E questo è solo l’inizio“.

L’analisi degli ascolti

Secondo i dati riportati da TvBlog:

“Il meglio di Weekly” su Rai 1 ha registrato 746mila spettatori (18,73% di share).

“Felicità 2023”, al suo secondo episodio, ha totalizzato 266mila telespettatori, con uno share del 3,27%.

Quest’ultimo dato ha sorpreso molti, con Il Sussidiario che esclama: “Soleil Sorge: la conduzione di “Felicità 2023” conquista pubblico e critica”.

E ora?

Il percorso televisivo di Soleil Sorge sembra essere appena iniziato. Dopo i giorni trascorsi sotto i riflettori per il GF Vip, come sarà accolta questa sua nuova avventura televisiva da pubblico e critica? Solo il tempo lo dirà.