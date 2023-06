Stasera in TV oggi giovedì 8 giugno 2023: I programmi Rai, Mediaset e Sky - Controcopertina

È arrivato il giovedì sera e la televisione offre una varietà di programmi interessanti per intrattenere la serata. Dai concerti musicali alle serie televisive, passando per i docu-reality e i film, c’è qualcosa per tutti i gusti. Ecco una panoramica dei principali programmi in onda stasera:

Rai Uno – Gigi uno come te

Iniziamo con il programma musicale di Rai Uno, “Gigi uno come te”, che andrà in onda alle 21.30. Rivivremo il concerto di Gigi D’Alessio trasmesso l’anno scorso per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Sul palco, a Napoli, in Piazza del Plebiscito, Gigi sarà accompagnato da amici e colleghi come Fiorello, Amadeus, Fiorella Mannoia, Achille Lauro ed Eros Ramazzotti. Un’occasione per godersi la musica di uno dei grandi artisti italiani.

Rete 4 – Dritto e rovescio

Su Rete 4, alle 21.20, potremo seguire l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, “Dritto e rovescio”. Del Debbio si occupa non solo di seguire gli eventi di attualità, ma anche di sensibilizzare sulle problematiche sociali. In questa puntata, si concentrerà sul dramma delle città colpite dall’alluvione, rinnovando l’appello a favore dei cittadini vittime di questa terribile calamità.

Rai Tre – Indovina chi viene a cena

Su Rai Tre, alle 21.45, ci sarà il programma di attualità condotto da Sabrina Giannini, “Indovina chi viene a cena”. Questa edizione si conclude con la puntata “La polpetta avvelenata”, un’inchiesta sull’ambiente e il cibo. Si tornerà a parlare della “carne sintetica” o coltivata, esplorando le posizioni di sindaci e politici che ritengono possa minare il made in Italy. Ma quali sono le vere implicazioni?

Canale 5 – Zelig

Su Canale 5, alle 21.20, potremo divertirci con il comedy show “Zelig”, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Questo appuntamento ci offrirà una serata di risate grazie alle esibizioni di comici e cabarettisti di talento. Tra gli ospiti che si sono esibiti nelle passate edizioni ci sono Teresa Mannino, Raul Cremona, Maurizio Lastrico e Anna Maria Barbera.

Altri programmi interessanti

Se i programmi sopra menzionati non ti attraggono particolarmente, ci sono molte altre opzioni da considerare:

Su Rai 5, alle 21.15, potrai goderti il programma musicale “Concerto per Milano” diretto da Riccardo Chailly, con l’Orchestra Filarmonica della Scala che eseguirà brani di grandi compositori italiani.

Su La7, alle 21.15, Corrado Formigli presenterà una speciale edizione di “Piazza Pulita”, in cui ripercorrerà i servizi più significativi dell’ultima stagione, con un focus sulle elezioni, la guerra in Ucraina e l’alluvione in Emilia-Romagna.

Su Real Time, alle 21.20, potrai seguire il docu-reality “Sorelle al limite” che racconta le sfide di due donne, Tammy e Amy, nel percorso di perdita di peso e di trasformazione personale.

I film di questa sera

Se invece preferisci trascorrere una serata cinematografica, ecco alcuni film interessanti in onda stasera:

Su Rai Movie, alle 21.10, sarà trasmesso il film fantastico “Valerian e la Città dei Mille Pianeti” diretto da Luc Besson, che ci immergerà in un’avventura futuristica con agenti speciali protagonisti.

Su Tv8, alle 21.30, potrai gustarti la commedia “Made in Italy – Una casa per ritrovarsi”, una storia di famiglia e rinascita ambientata in Italia.

Su Nove, alle 21.25, andrà in onda il film di spionaggio “The November Man” con Pierce Brosnan, che interpreta un ex agente della CIA coinvolto in un’azione ad alto rischio.

I film su Sky

Se sei abbonato a Sky, ci sono anche molti film interessanti disponibili per la serata:

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, potrai seguire la biografia di “Elvis”, diretta da Baz Luhrmann, che ci farà conoscere la vita e il successo del celebre cantante con un cast d’eccezione.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, sarà trasmesso il documentario “Oceani 3D”, che ci porterà alla scoperta del mondo marino attraverso la storia di una tartaruga marina.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, potrai seguire il film storico “Exodus – Dei e re”, una nuova interpretazione dell’epica fuga degli ebrei dall’Egitto, con Christian Bale nel ruolo di Mosè.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, potrai immergerti nel thriller “Kimi – Qualcuno in ascolto”, dove una ragazza agorafobica scopre prove di un crimine ascoltando registrazioni su uno smart speaker.

Scegli il programma o il film che preferisci e goditi una serata di intrattenimento di qualità davanti alla TV!