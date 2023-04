Stefania Pezzopane ex fidanzato, chi è Simone Coccia Colaiuta

Simone Coccia Colaiuta, 39 anni, è il compagno della senatrice italiana Stefania Pezzopane. Ha un passato da modello e ballerino e ha lavorato anche come muratore. Ha partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne e come concorrente al Grande Fratello. Inoltre, ha avuto un ruolo minore nel film di Lory Del Santo “The Lady”.

La storia con la Pezzopane

Simone Coccia Colaiuta e la Pezzopane hanno 20 anni di differenza d’età, ma questo non è mai stato un problema per loro, come hanno spesso sottolineato. La senatrice democratica e il suo compagno hanno anche partecipato insieme al video musicale dell’ultimo singolo di Christian Palladino, “My Lady”.

Stefania Pezzopane e il suo compagno Simone Coccia Colaiuto, ex spogliarellista, hanno recentemente fatto il loro debutto nel campo musicale. Da quando la coppia è uscita allo scoperto nell’estate del 2014, la Pezzopane ha fatto diverse apparizioni in programmi come Striscia la notizia, le Iene e Domenica Live. Un video della coppia che si scambia sguardi e parla del loro amore è stato pubblicato su Youtube.

La beneficenza

Nel 2020 ha fondato la Casa del Soldato: un rifugio per cani abbandonati che cura e assiste personalmente. Ha contribuito personalmente alla raccolta di beni di prima necessità come abbigliamento e farmaci per i cittadini ucraini, assistito dal figlio Loris.