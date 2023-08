L’ex deputato Stefania Pezzopane ha dimostrato una classe sorprendente nel gestire un’ondata di insulti sui social media. Dopo la sua rottura con Simone Coccia, i due hanno condiviso una foto insieme. Questo semplice gesto ha scatenato una reazione di insulti da parte degli haters online, che hanno attaccato Pezzopane con parole offensive come “brutta nana vecchia”.

La Difesa Con Eleganza

Invece di scendere al loro livello, Stefania Pezzopane ha risposto agli insulti con un’encomiabile eleganza e grazia. La sua risposta educata ha sorpreso molti e dimostrato la sua forza interiore:

“Mi piaccio così come sono. Ho il diritto di non essere bella. Ma no siete stanchi? Non avete vergogna di voi stessi? Non vedete che la vostra meschinità e la vostra bruttezza d’animo vi rende esseri vomitevoli? Vi nascondete dietro lo schermo di un cellulare per scrivermi che sono brutta, nana, vecchia, racchia, ce**a, che faccio schifo!”.

Una Risposta Intelligente e Potente

Stefania Pezzopane prosegue con una risposta che denuncia l’insensatezza degli insulti e invita a riflettere sulle azioni di chi li lancia:

“È bastato un innocente post di Simone Coccia con una foto di un nostro momento di serenità per scatenare la vostra insulsa volgarità, le vostre radicate frustrazioni, il male che avete dentro e vi consuma. Piuttosto che provare ad entrare con violenza nella mia vita (vi assicuro, le porte sono sbarrate), fatevi aiutare da qualcuno bravo. Ma proprio bravo perché state messi malissimo. Potete sprecare la vostra vita ad occuparvi della vita degli altri, ma non sarete mai voi a decidere della mia vita e della mia bellezza. Le mie facoltà mentali ed i miei successi non dipendono da quanto io piaccia agli estetisti del web, tutti Brad Pitt ed Angelina Jolie a quanto pare”.

Un Esempio di Fortezza Interiore

La risposta di Stefania Pezzopane è un esempio di come affrontare gli insulti online con dignità e intelligenza. Ha messo in luce la futilità degli attacchi superficiali e ha dimostrato di possedere una forza interiore che va ben oltre il giudizio superficiale. Un messaggio potente per tutti coloro che si trovano ad affrontare critiche immeritate sui social media.