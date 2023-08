Stefano De Martino e l’ipotetico nuovo amore: la rivelazione di Corona

Un recente gossip rilasciato da Fabrizio Corona ha fatto il giro del mondo dei VIP. L’ex re dei paparazzi ha insinuato che Stefano De Martino, noto conduttore, ha una nuova compagna. Il nome della presunta ragazza è stato rivelato da un’utente dell’influencer Deianira Marzano, e sembra che la ragazza in questione sia una figura molto familiare nel mondo dello spettacolo.

Ginevra, la presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino

La supposta nuova fidanzata di De Martino è una giovane ragazza molto popolare sui social media. Il suo nome è diventato noto non solo per la relazione, ma anche per il suo legame stretto con una personalità famosa che ha affermato: “Per me è come una figlia, è difficile spiegare quanto le voglio bene. Posso solo dire che è stata, è e sarà sempre parte della mia vita.”

Dettagli della presunta relazione tra Stefano De Martino e Ginevra

Un utente di Deianira Marzano ha diffuso la notizia della presunta relazione tra Stefano De Martino e la sua nuova fidanzata, il cui nome è ora noto a tutti. Tuttavia, l’utente ha smentito questa affermazione come una falsa notizia: “Una fake news, scommetto che dirà che si tratta di Ginevra, solo perché nel weekend trascorso in Sardegna si è ritrovato con lei e altre persone ad un pranzo e ad una cena di compleanno”.

Secondo il sito Tag24, la supposta nuova fiamma di Stefano De Martino sarebbe Ginevra Mavilla, 19 anni, ‘figlioccia’ di Gianluca Vacchi. La ragazza, appassionata di danza e moda, è molto popolare sui social media e frequenta la scuola del Teatro Calcano.

Ginevra Mavilla, un volto noto nel mondo dei VIP

Ginevra Mavilla, malgrado la sua giovane età, gode di notevole popolarità, vantando oltre 540mila follower su Instagram e 37.800 utenti su TikTok. È amica di personalità famose, tra cui la sorella di Chiara Ferragni, Valentina, e Veronica Ferraro.

Tra Stefano De Martino e Ginevra Mavilla c’è un divario di età di 14 anni, con Stefano che ne ha 33. Al momento, si attendono ulteriori sviluppi o dichiarazioni ufficiali da parte dei due protagonisti di questo scoop.