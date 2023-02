Susanna Vianello, come è morta la figlia di Wilma Goich e Edoardo Vianello?

Qual è stata la causa della morte della figlia di Wilma Goich? Wilma Goich era sposata con il cantante Edoardo Vianello. Nel 1970 è nata la loro unica figlia, Susanna Vianello. Susanna Vianello è purtroppo deceduta nel 2020 a causa di un cancro ai polmoni scoperto al quarto stadio.

Qual è stata la causa della morte della figlia di Wilma Goich? Wilma Goich è stata precedentemente fidanzata con l’attore, comico e conduttore televisivo Teo Teocoli negli anni Sessanta. Quando la loro relazione finì, Wilma incontrò e sposò il cantante Edoardo Vianello nel 1967. Nel 1970 nasce la loro unica figlia, Susanna Vianello. Susanna si è purtroppo spenta nel 2020 a causa di un cancro ai polmoni scoperto al quarto stadio.

Wilma Goich è una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip e ha commosso il pubblico parlando della figlia morta nel 2020 a soli 50 anni. Wilma Goich aveva il volto rigato dalle lacrime durante la clip di presentazione quando è stata mostrata la figlia Susanna Vianello, avuta dall’ex marito Edoardo Vianello. I due sono stati sposati per 10 anni e hanno portato avanti un duo artistico negli anni ’70.

La morte della figlia di Wilma Goich, Susanna Vianello, a causa di un cancro all’età di 50 anni, ha causato un immenso dolore ai suoi genitori e a tutti coloro che la conoscevano. Questo dolore l’ha anche riavvicinata a Edoardo Vianello, dopo che i due si erano bruscamente separati nel 1981 dopo 14 anni di matrimonio. Goich ha dichiarato: “Edoardo mi è vicino anche perché soffre come me, è suo padre. Ci siamo riavvicinati tutti, ma non basta perché lei manca ed è difficile colmare questo vuoto”.

La figlia di Wilma Goich ha avuto parole per Edoardo Vianello al GF VIP.

Nella puntata del 3 novembre del GF VIP, Wilma Goich ha parlato nuovamente della figlia, questa volta sottolineando come l’attuale moglie di Edoardo Vianello abbia contribuito ad allontanarlo da lei. “Sono passati due anni e mezzo da quando mia figlia è morta, e lui non è mai venuto in clinica perché Frida diceva che avrebbe preso il Covid. Ho dovuto dirgli da sola che Susanna non c’era più. L’ho chiamato alle tre del mattino, ma non si è mosso da casa. Non so perché. Doveva essere lei a dire di andare. Se non l’ha fatto, la colpa è in parte sua, ma la maggior parte è sua perché avrebbe dovuto dire: ‘Non me ne frega niente, vai da tua figlia’. Era suo padre”.