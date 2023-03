“Svelo alcuni dettagli”. Espulso dal GF Vip, Daniele lascia la casa e fa una rivelazione sorprendente

Daniele Dal Moro, decisione definitiva e squalifica. A seguito di numerosi avvertimenti, un altro concorrente del GF Vip 7 è stato squalificato per aver “usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”. L’ex partecipante di UeD è stato costretto a lasciare la casa del reality show di Alfonso Signorini in una fase cruciale, poco prima della proclamazione del vincitore o della vincitrice ufficiale.

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal GF Vip 7, subendo lo stesso destino di Edoardo Donnamaria. Dopo diversi scontri con Oriana Marzoli, la produzione aveva sollecitato il concorrente a moderarsi. Un altro video circolato online, in cui si vede Dal Moro afferrare la fidanzata per il collo, ha portato gli autori a prendere provvedimenti. L’uscita di scena del concorrente ha provocato un duro sfogo dell’ex gieffino sui social.

Dopo aver trascorso molti mesi nella casa del GF Vip 7, la corsa di Daniele Dal Moro è giunta al termine. Appena uscito dalla celebre porta rossa di Cinecittà, l’ex gieffino ha condiviso le sue riflessioni sui social. Su Instagram, ha pubblicato un selfie con la didascalia: “Dopo vi racconto due cosette, intanto grazie a tutti”.

Daniele Dal Moro ha mantenuto la promessa, ringraziando poco dopo i fan che lo hanno sostenuto durante i mesi passati nella casa: “Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi… Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente”.

Ha poi aggiunto: “Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato… E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un’altra storia che vi racconterò prossimamente”, concludendo così il suo messaggio.