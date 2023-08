Temptation Island: Greta svela i segreti con Mirko e perché non si sono baciati!

La nascente storia d’amore tra Greta e Mirko

Dopo l’avventura e la conseguente rottura con Perla Vatiero in “Temptation Island”, Mirko Brunetti sembra aver trovato una nuova compagna in Greta Rossetti. La coppia sembra essere in grande sintonia, con Mirko che ha anche avuto l’occasione di conoscere la famiglia della Rossetti. In un recente Q&A su Instagram, Greta ha condiviso alcuni dettagli interessanti sulla loro relazione e sulla loro esperienza nel reality.

Il bacio mancato nel reality

Un follower ha chiesto a Greta il motivo per cui non si sono baciati durante la trasmissione. La sua risposta? «Questa è una bella domanda! Non ci siamo baciati perché Mirko era impegnato e io rispetto molto le relazioni altrui e le donne in generale».

Rispetto alle speculazioni sul possibile bacio, ha aggiunto: «Un bacio in quella situazione avrebbe rappresentato una vera e propria mancanza di rispetto. Ma, a parte questo, abbiamo sviluppato un forte legame mentale. Il bacio poteva benissimo aspettare, lontano dalle telecamere».

Come va tra loro ora?

Con una punta di ironia, Greta ha rivelato che forse Mirko “non la sopporta più”. Ma ha anche chiarito un punto importante: se Mirko fosse uscito dal reality con Perla, le cose sarebbero state diverse. «Se avesse scelto Perla? No, non l’avrei cercato. Rispetto sempre le scelte delle persone e le loro relazioni».

Gestire la distanza: come faranno?

La distanza potrebbe rappresentare una sfida per molte coppie, ma non per Greta e Mirko. L’ex tentatrice ha spiegato che, grazie ai treni, aerei e auto, vedersi non sarà un problema. «Sono abituata a viaggiare in macchina. Quindi, durante i weekend o quando le nostre agende lo permetteranno, troveremo sicuramente il modo di passare del tempo insieme. Dopotutto, dove c’è volontà c’è un modo».

